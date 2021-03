Elisa Isoardi chiede scusa alla madre Irma/ “Perdonami per quello che ho fatto”

Nel corso della puntata de L‘Isola dei Famosi 2021 di giovedì scorso, 25 marzo, Elisa Isoardi ha parlato del difficile rapporto avuto negli ultimi anni con la madre Irma: “C’è stato un periodo in cui non ci siamo tanto prese. Questa è la prima volta che faccio questi ragionamenti con me stessa, perché qui ho tempo per pensare. Per la prima volta vorrei chiederle scusa. Quando si ha ancora la fortuna di avere una mamma, bisogna godersela e non bisogna mai perdere nulla che sono quei momenti insieme”. La ex conduttrice Rai ha poi aggiunto di voler fare un viaggio con la madre, per stare un po’ di tempo da sole, al suo ritorno dall’Honduras. “Siamo due donne molto forti e il dire il ti voglio bene non è da noi”, ha concluso la Isoardi. Nella puntata di ieri, lunedì 29 marzo, la naufraga ha ricevuto i saluti della mamma dallo studio de L’Isola dei Famosi.

Elisa Isoardi e il rapporto con la madre Irma

Ilary Blasi ha voluto fare una sorpresa a Elisa Isoardi, naufraga sull’Isola dei famosi 2021, e darle la possibilità di dire “ti voglio bene” alla madre Irma, di cui aveva parlato nei giorni scorsi. “Ciao bambina mia, come stai? Mamma è molto orgogliosa di te. Ti vedo bellissima. Cerca di arrivare alla fine. Non ti voglio a casa prima. Forza mi raccomando”, ha detto la signora, riportando i saluti del fratello e del padre. Elisa Isoardi, visibilmente emozionata, ha voluto chiedere scusa a mamma Irma: “Perdonami per quello che ho fatto. L’ho allontanata perché stavo sbagliando io e non avevo il coraggio di confrontarmi con lei. Stavo sbagliando e avevo paura di farglielo vedere. Scusa per tutto il tempo perso”. La mamma di Elisa ha accolto le scuse della figlia a braccia aperte: “Anche noi genitori sbagliamo. Ora concentrati su quest’Isola”. Clicca qui per vedere il video di Elisa Isoardi e della madre Irma

