Elisa Isoardi choc sul selfie ‘privato’ con Matteo Salvini/ “Oggi non lo rifarei”

Elisa Isoardi pentita del selfie con l’ex Salvini: le sue parole

Elisa Isoardi, ai microfoni di Libero, ha parlato a lungo della vita privata di quanto sia difficile mantenerla tale quando si è un volto pubblico. La conduttrice ha detto la sua sulla mescolanza tra vita pubblica e privata: “È assolutamente doveroso che non si mischino. Di me si sa quello che tutti sanno perché ho avuto una storia con un personaggio pubblico, in vista. È stata una storia vera ed era bella.”

Richard Gere testimone nel processo Open Arms/ "Salvini commise un atto criminale"

E ancora: “Poi due personaggi come noi facevano notizia insieme ed è stato normale e anche giusto che la gente l’abbia saputo. Poi, però, uno impara anche che se uno vuole far emergere davvero l’aspetto lavorativo non può più mischiarlo con la vita privata”. La presentatrice piemontese ha poi svelato di essersi pentita del selfie con Matteo Salvino, mentre dormiva: “Non lo rifarei. Non pubblicherei più niente della mia vita privata. Proprio come sto facendo.”

Mutuo a tasso variabile 2023/ Arrivano delle novità per i debitori: blocco rata (7 luglio)

Elisa Isoardi parla della maternità: “Sarebbe un atto egoistico”

Elisa Isoardi ha affrontato il tema della maternità diverse volte, spiegando di non sentirsi al momento pronta per avere un figlio. Non è diversa la risposta che la conduttrice ha dato a Libero, in cui dichiara: “Tutto può succedere nella vita ma questa per ora è una decisione presa. ”

E ancora: “Diventare madre in questo momento per me sarebbe un atto egoistico perché non potrei dedicarmi al 100% alla famiglia. Ne ho parlato anche con mia mamma pochi giorni fa e mi ha detto che lei sa da sempre come sono fatta. È stata una bella emozione sentirmi capita” ha concluso la presentatrice di Linea Verde.

SCENARIO MES/ "Ecco come l'Italia può cambiare la trattativa a suo favore"

© RIPRODUZIONE RISERVATA