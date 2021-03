Elisa Isoardi cita Giò Evan per l’addio a Salvini/ Lui: “Avrei preferito Dario Fo”

Questa sera sarà sul palco di Sanremo 2021 ma fino a questo momento per tutti noi Giò Evan era l’artista che Elisa Isoardi ha citato in occasione del suo addio a Matteo Salvini postando quella famosa foto che li ritraeva in intimità. La foto ha fatto il giro del mondo e del web, è stata oggetto di critiche e di servizi in tv e in tutto questo, come sottofondo c’era proprio Giovanni Giancaspro, l’artista di Molfetta. Lo scrittore e cantautore, già famoso sui social e tra i giovanissimi, in un lampo è diventato il nome più googlato e cercato visto che Elisa Isoardi, al grido di grazie Matteo, ha postato sui social la frase di una sua canzone annunciando ufficialmente la fine della sua storia con il vicepremier, almeno all’epoca, e leader del Carroccio. Inutile dire che l’avvenimento è tornato di nuovo a galla adesso che l’artista, che si definisce un anarchico e un non politico, salirà sul palco di Sanremo 2021.

Elisa Isoardi cita Giò Evan per l’addio a Salvini ma lui non ci sta

Proprio durante una delle conferenze stampa via Zoom, l’artista ha parlato del famoso messaggio social spiegando che in quel momento stava facendo un percorso a teatro e che avrebbe preferito essere citato da Dario Fo. Giò Evan è considerato non solo un cantante ma anche un poeta moderno tant’è che lui spiega che le sue parole non sono state usate solo dall’ex conduttrice de La Prova del Cuoco e preso naufraga dell’Isola dei Famosi 2021 ma è spesso ‘bombardato’ da persone che usano i suoi versi per lasciarsi o fidanzarsi e che addirittura ha celebrato un matrimonio sul lago di Garda. Siamo sicuri che dopo la sua partecipazione a Sanremo 2021 altri avranno modo di attingere al suo vasto repertorio di frasi.



