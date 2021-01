ELISA ISOARDI/ Com’è il rapporto con Todaro? Quel commento sui social… (Affari Tuoi)

Elisa Isoardi torna in televisione. L’occasione è l’ospitata da Carlo Conti ad Affari Tuoi (Viva gli sposi!), il game show di Rai1 in onda ogni sabato in prima serata che ha come obiettivo quello di far conquistare a una coppia di promessi sposi un lauto montepremi fino a 300mila euro. Lei, invece, di matrimonio non ne ha mai voluto sentir parlare, e questo più o meno ‘colpevolmente’, viste le relazioni che ha intrattenuto nel corso degli anni con uomini per certi versi ‘impossibili’. Adesso, però, ha compiuto 38 anni, e si prevede e si auspica per lei un cambio di rotta sul fronte sentimentale. D’altronde, la stessa Elisa ammette di essersi fatta male, o meglio di aver lasciato che qualcun altro le facesse del male. Senza specificare a chi si riferisca, sui social scrive: “Grazie a chi mi ha voluto bene. Ma grazie anche a chi mi ha fatto del male”. Il messaggio della Isoardi è piuttosto ambiguo, ed è difficile fare ricostruzioni. Possibile che si riferisca a qualche frequentazione che ha avuto lo scorso anno, oppure – visto che di recente è stato il suo compleanno – che stia facendo un bilancio più generico della sua vita (privata) passata.

Il compleanno di Elisa Isoardi

Per Elisa Isoardi, la fine dell’anno è da sempre un periodo ricco di festeggiamenti. Non solo – evidentemente – per via del Natale e del Capodanno, ma anche perché il suo compleanno cade proprio il 27 dicembre. Quest’anno, la conduttrice ha celebrato il suo genetliaco a casa con la famiglia, postando sui social i video più belli girati nel corso della giornata. Tra i contenuti pubblicati, anche una stories in cui compare la scritta incriminata. In se stessa, la frase lascia poco spazio all’interpretazione: qualcuno deve aver deluso Elisa, procurandole un dispiacere che – come si legge – ha lasciato un segno dentro di lei.

Elisa Isoardi balla con Stefano Oradei

Placate le voci (assolutamente infondate) che volevano Elisa Isoardi coinvolta con il maestro di Ballando con le Stelle Raimondo Todaro, lei è tornata a far parlare di sé, questa volta senza bisogno di tirare in ballo altre persone. È altresì fondato che tra lei e Raimondo il rapporto rimanga buono: nonostante l’insistenza dei gossip che li volevano insieme, i due sono riusciti a coltivare un’amicizia tutto sommato distesa e serena. Lo testimonia il commento lasciato giorni fa da Todaro sotto un video pubblicato su Instagram. Nel filmato, in particolare, Elisa torna a ballare, non con Raimondo, ma con Stefano Oradei, un’altra delle persone che ha conosciuto e a cui si è legata nell’ambito della sua ultima esperienza televisiva. E sotto al post arriva il commento del suo maestro ‘legittimo’: “Top!!!”. Il loro rapporto, dunque, sarebbe rimasto buono.



