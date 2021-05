Elisa Isoardi, come sta? Dopo l’infortunio torna in studio/ Confronto con Gilles e il branco?

Elisa Isoardi torna all’Isola dei Famosi 2021. La conduttrice, protagonista del primo mese del reality condotto da Ilary Blasi, costretta al ritiro dopo un infortunio all’occhio, è rientrata in Italia per sottoporsi a tutte le cure del caso. Prima di poter partecipare alle puntate dell’Isola in studio, tuttavia, ha dovuto osservare un periodo di quarantena come tutte le persone che rientrano dall’estero. Finita la quarantena, questa sera, come ha annunciato lei stessa sui social, parteciperà alla nuova puntata del reality show di canale 5. In studio con Ilary Blasi e gli opinionisti Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini, la isoardi racconterà tutte le emozioni provate durante le quattro settimane trascorse in Honduras. L’annuncio sui social da parte della Isoardi ha scatenato l’entusiasmo dei fans che non vedono l’ora di rivederla e ascoltare la sua voce.

Per Elisa Isoardi, la proposta di partecipare all’Isola dei Famosi 2021 è arrivata dopo Ballando con le stelle 2021 in un momento in cui sentiva l’esigenza di allontanarsi da quella che era la sua quotidianità. In Honduras, tuttavia, non è stato facile anche se, in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Oggi, la Isoardi ha raccontato le emozioni vissute spiegando di aver affrontato l’avventura in totale libertà. «È stata durissima, sì. Ho fatto il mio percorso all’Isola dei famosi liberamente, senza farmi condizionare da nulla. Poi ho dovuto ritirarmi per il problema all’occhio, ma in quel mese ho imparato tante cose. La più importante? Che si può fare tranquillamente a meno del superfluo, ma dei sentimenti no: quelli li sognavo in ogni singolo momento», ha detto. Concetti che, probabilmente, la Isoardi ribadirà durante la diretta dell’Isola dei Famosi 2021 a cui ha dovuto dire addio per salvaguardare giustamente la propria salute.

