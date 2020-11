Elisa Isoardi come sta?/ Ko per la caviglia: “Voglio tornare a Ballando!”

Elisa Isoardi come sta? La bella conduttrice aveva deciso di buttarsi anima e corpo nella sua avventura a Ballando con le stelle 2020 ma alla fine sembra proprio che le cose non sono andate come previsto e sabato scorso, salita sul palco insieme a Raimondo Todaro, ha annunciato il suo ritiro dal programma insieme al suo maestro. Ma adesso? I due sperano di poter contare sul pubblico per essere ripescati nel finale (in barba agli altri che continueranno a ballare e mettersi alla prova) e, intanto, Elisa Isoardi avrà modo di curarsi, fare la ginnastica giusta per la sua caviglia e non sforzarsi per salire sul palco il sabato sera a Ballando con le stelle 2020. Ma ci riuscirà davvero? Al momento si sta lavorando per rimetterla in piedi ma solo la conduttrice potrà dire la sua ospite a Oggi è un altro giorno per parlare della sua esperienza.

Elisa Isoardi come sta? Lavoro in palestra dopo il KO per la caviglia

Elisa Isoardi nelle scorse ore sui social si è mostrata alle prese con il lavoro in palestra insieme a Raimondo Todaro che nemmeno dopo l’abbandono di Ballando con le stelle 2020 si è fatto da parte. In molti sono convinti che tra loro ci sia del tenero ma non è così, almeno non ufficialmente, visto che la stessa Elisa ha parlato di una sintonia ma non di un rapporto vero e proprio. Al momento la caviglia è in recupero ma ci vorrà ancora molto lavoro per tornare in piedi per ballare alla finalissima del programma. Il resto lo scopriremo oggi pomeriggio su Rai1.



