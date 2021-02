“Elisa Isoardi condurrà Domenica Live”/ Dopo L’Isola pronto il salotto di Canale 5?

Elisa Isoardi potrebbe divenire a breve la regina del pomeriggio di Canale 5. Dopo quasi vent’anni in Rai e l’esperienza, decisamente positiva, a Ballando con le Stelle, l’ex conduttrice de La Prova del Cuoco partirà per L’Isola dei Famosi, noto reality show di casa Canale 5 che prenderà il via fra un paio di settimane. E quella alle Honduras potrebbe non essere l’unica esperienza in casa Mediaset dell’ex di Matteo Salvini, visto che, stando a quanto svelato dal giornalista Davide Maggio attraverso il proprio sito web, pare che la Isoardi sia prossima a “soffiare il lavoro” a niente di meno che Barbara D’Urso, una delle conduttrici più amate della televisione.

“Per Elisa Isoardi ci sarebbe sul piatto un ambizioso slot di Canale 5 – si legge sul portale del giornalista – niente di definito e definitivo, sia chiaro, ma per la prossima stagione l’ultima padrona di casa de La Prova del Cuoco potrebbe accasarsi alla domenica pomeriggio”.

ELISA ISOARDI A DOMENICA LIVE? “GIOCHI ANCORA APERTI MA…”

Stando a quanto raccolto, pare che la direzione del Biscione stia di fatto pensando ad un “ridimensionamento dello strapotere d’ursiano”, si legge ancora sul sito, che è cominciato con il rinvio del Grande Fratello e la chiusura anticipata di “Live – Non è la D’Urso”. Come vi abbiamo riportato pochi giorni fa, infatti, il noto salotto della domenica sera condotto da Carmelita, dovrebbe chiudere i battenti alla fine del prossimo mese per lasciare spazio a Paolo Bonolis e al suo “Avanti un altro di sera”, e su questo “addio” in anticipo della D’Urso se ne stanno dicendo di ogni. Tornando alla possibilità che Elisa Isoardi venga messa al timone della domenica pomeriggio di Canale 5 per la prossima stagione, i giochi sono ancora apertissimi, “ma di sicuro – ribadisce Davide Maggio – i riflettori per Elisa Isoardi si accenderanno dall’altra parte della barricata”. Insomma, tutto potrebbe succedere presso la rete ammiraglia di Berlusconi, e la sensazione è che a breve assisteremo ad una mezza rivoluzione.

