Elisa Isoardi/ Da La Prova del Cuoco a ministro dell’Agricoltura “non sarebbe male!”

Elisa Isoardi è stata oggi un vero e proprio fiume in piena, ospite della trasmissione di Radio Rai1, Un Giorno da Pecora. La conduttrice del programma di Raiuno, La Prova del Cuoco, ha raccontato qual è la sua giornata lavorativa tipo. “Mi sveglio alle 6 per portare giù il cane. Poi mi rimetto a dormire e mi alzo verso le 10, perché abito vicino agli studi dove va in onda ‘La prova del cuoco’: alle 11 sono lì”, ha rivelato. La Isoardi si occupa proprio di un programma di cucina ma quanto per lei è importante il cibo e quanto il sess*? “Non sono cose paritetiche e non si possono mettere sullo stesso piano”, ha dichiarato. Oltre a fare la conduttrice di uno dei programmi di punta del mattino di Raiuno, Elisa Isoardi è quasi una influencer anche su Instagram per via dei suoi numerosi follower. Per tale ragione è stata incalzata dai conduttori della trasmissione radiofonica a mettere il “segui” a Luigi Di Maio e Giuseppe Conte sui social. “Ok, va bene”, ha replicato la conduttrice senza tirarsi indietro, seguendo anche Nicola Zingaretti.

ELISA ISOARDI E IL SUO LIBRO “BUONISSIMO!”

Nei giorni scorsi, proprio durante una puntata della trasmissione di Raiuno, La Prova del Cuoco, la padrona di casa Elisa Isoardi ha presentato in diretta tv il libro “Buonissimo! La grande avventura della cucina italiana”, una sorta di ricettario a firma della conduttrice e degli chef Natale Giunta e Alessandra Spinsi, molto diversi tra loro ma sinonimo di tradizione e innovazione culinaria. Proprio nella prefazione del suo ultimo libro appena pubblicato da Rai Libri, Elisa Isoardi parla del suo grande legame con l’agricoltura. Inevitabile, per tale ragione, la domanda a Un Giorno da Pecora: le piacerebbe fare il ministro dell’Agricoltura? “Non sarebbe male”, ha commentato l’ex di Matteo Salvini. La stessa ha poi detto la sua sulla attuale titolare dell’Agricoltura, Teresa Bellanova: “E’ bravissima, eccezionale, ha fatto un intervento alla Coldiretti per cui le faccio i complimenti”.

