Elisa Isoardi da nemica ad alleata di Gilles Rocca?/ Qualcosa si muove sull’Isola dei Famosi 2021

Scoppia la lite tra Gilles Rocca e Awed e indovinate un po’ chi finisce per consolare il fonico? Elisa Isoardi. Al Grande Fratello Vip 2021 è proprio lei la regina dei naufraghi e sicuramente al suo fianco non vuole un re o, almeno, non lo voleva. Fino a qualche tempo fa eravamo convinti che la conduttrice volesse ballare da sola ma adesso sembra sia arrivato il momento di guardarsi intorno e di cadere proprio in tentazione da crocerossina salvando quindi Gilles Rocca. Il suo ritorno sull’Isola non è stato così dolce e le discussioni con Awed hanno portato a galla di nuovo la questione del suo essere violento e questo lo fa andare fuori di testa fino a che Elisa Isoardi non si interessa a lui e al suo stato d’animo: “Vedo dissapori, vedo persone separate e questo mi dispiace molto”.

Elisa Isoardi, Ilary "di leader te ne intendi"/ Allude a Matteo Salvini ma lei...

Elisa Isoardi corre in soccorso di Gilles Rocca: “Sei caduto nella trappola di Awed?”

Così in confessionale Elisa Isoardi liquida lo scontro tra i due nominati convinta che con la lite Gilles Rocca sia caduto nella provocazione di Awed facendo il suo gioco. Forse la regina di questa Isola dei Famosi 2021 è riuscita a fiutare qualcosa che scopriremo solo nella puntata di questa sera del programma? Al momento quello che sappiamo è che Elisa continua a tenere le redini della sua Isola, quella dei Rafinados che, però, da giovedì, è finita insieme a quella dei Burinos e questo cambierà un po’ le carte in tavola e, forse, anche gli equilibri fino a qui stabiliti. Cosa combinerà adesso Elisa Isoardi? La conduttrice si districa tra pesca e mansioni per tenere tutto in ordine e ben organizzato ma anche lei prima o poi rischia di cadere magari nella stessa trappola che adesso rischia di mandare a casa l’ex nemico adesso amico.

