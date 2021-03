Elisa Isoardi/ Dalla presunta squalifica alla rinascita: “Mi batte il cuore”

Elisa Isoardi ha citato Auschwitz durante la prova all’Isola dei Famosi 2021?

Elisa Isoardi non è in nomination all’Isola dei Famosi 2021 ma nei giorni scorsi i suoi fan sono rimasti a lungo con il fiato sospeso proprio per paura di una squalifica ai suoi danni. Le stesse pagine social ufficiali della trasmissione hanno annunciato un provvedimento salvo poi tornare sui propri passi confermando che le parole udite durante la puntata erano state pronunciate da un membro dello staff del programma. Sui social però i rumors non si sono fermati tanto che si è pensato che potesse essere proprio Elisa Isoardi la destinataria di questa squalifica e tutto perché si continua a parlare di una presunta citazione su Auschwitz. In particolare, durante un confronto tra Burinos e Rafinados, proprio la conduttrice avrebbe invitato i suoi a lamentarsi un po’ meno al grido di: “Non siate tristi non siamo ad Auschwitz”. Al momento sembra che non ci siano video o altro a prova di questa sua “gaffe” ma siamo sicuri che, almeno per questa puntata, non ci saranno squalifiche nemmeno ai danni della Isoardi.

Elisa Isoardi leader all’Isola dei Famosi 2021 ma…

Elisa Isoardi sembra nata per fare l’Isola dei Famosi 2021. Il suo fisico, la sua voglia di mettersi in gioco e di mettere mano ovunque la rende una leader naturale e i suoi compagni lo sanno bene. Spesso chiedono a lei qualsiasi cosa e l’ex conduttrice finalmente sembra aver trovato il suo habitat naturale tant’è che ha fatto delle rivelazioni importanti nei giorni scorsi proprio in relazione alla sua partecipazione al programma, cose che nessuno avrebbe mai immaginato soprattutto per una come lei abituata ad andare in onda tutti i giorni, ad essere al centro dell’attenzione anche a Ballando con le stelle dove spesso ha dovuto cavarsela da sola per una serie di infortuni ma, a quando pare, in Honduras tutto è amplificato e lei stessa davanti alle telecamere ha rivelato: “Partecipare all’Isola è qualcosa che finalmente mi fa ribattere il cuore”. Siamo sicuri che questa sua voglia di rivalsa sarà ripagata all’Isola dei Famosi specie se la conduttrice farà venire fuori anche le sue emozioni.

