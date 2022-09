Elisa Isoardi, dalla storia con Salvini ai reality show/ Il lutto per nonna Lucreazia

Elisa Isoardi torna in televisione con “Vorrei dirti che”, il nuovo show che la porta in viaggio per l’Italia alla ricerca di storie emozionanti da raccontare. La conduttrice in questi anni è diventata una delle più amate del piccolo schermo. Gli esordi negli anni Duemila alla Rai, prima come inviata e poi come volto in studio. Tra i recenti successi anche il format La Prova del Cuoco, in cui ha sostituito la storica Antonella Clerici. In passato si è anche messa in gioco in reality show come Ballando con le Stelle e l’Isola dei Famosi, quest’ultima avventura conclusasi con il ritiro a causa di un problema ad un occhio.

Elisa Isoardi, è morta la nonna Lucrezia/ Il tenero addio: “Ciao Memè, nonnina mia”

Oltre che per la sua bravura dal punto di vista della conduzione, però, Elisa Isoardi ha in questi anni deliziato il mondo della cronaca rosa per la sua vita sentimentale. È ben nota infatti la relazione avuta con Matteo Salvini, dal 2014 al 2018. Una lunga storia d’amore terminata a causa dei numerosi impegni di entrambi e della lontananza. Un anno dopo la conduttrice ha frequentato l’imprenditore Alessandro Di Paolo, ma i due si sono lasciati dopo pochi mesi. La donna ha ammesso in passato anche di essere stata vittima di stalking, al punto da assumere un collaboratore per farsi proteggere.

Elisa Isoardi supera l'anno senza lavoro in tv/ "Devo dire grazie a 3 colleghe.."

Elisa Isoardi, dalla storia con Salvini ai reality show: il legame profondo con la nonna

Elisa Isoardi, pochi giorni prima di tornare in televisione con “Vorrei dirti che”, ha annunciato sui social network di avere vissuto un terribile lutto. La nonna Lucrezia, a cui era profondamente legata, si è infatti spenta. “Ciao Memè, nonnina mia“, ha scritto la conduttrice su Instagram, pubblicando una foto in cui si vedono le loro mani intrecciate ed un’altra in cui appaiono abbracciate.

Già in passato la donna aveva parlato dell’amore per lei. “Memè, la chiamo così fin da quando sono piccola, mia nonna Lucrezia. Ogni volta che la vedo mi rendo conto di quanto mi dispiace non poterle dedicare più tempo, è una fortuna poter parlare ancora con lei e vedere nei suoi occhi la stessa luce e la stessa forza che rivedo in me stessa. I nonni ci lasciano un’impronta nell’anima per tutta la vita. Grazie a tutte le persone che assistono con cura i nostri anziani”, aveva scritto.

Elisa Isoardi: "Raimondo Todaro? Nessun flirt"/ "La gente sogna l'amore, ma..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA