Elisa Isoardi, la carriera tra grandi successi in tv e momenti di profonda solitudine: "Vorrei avere più coraggio nel dire quello ciò che ho dentro”

Dalle origini umili al successo: il percorso e la carriera di Elisa Isoardi

Oggi Elisa Isoardi è un’affermata conduttrice e brillante donna del mondo dello spettacolo. La sua scalata verso il successo, tuttavia, non è stata facile e indolore. La celebre presentatrice infatti ha origini umili e per inseguire i suoi orizzonti abbandonò il paesino di cinquecento abitanti in cui abitava già giovanissima. Negli anni si è fatta sempre più spazio nel mondo della tv, grazie a fortunate conduzioni di programmi di successo come Linea Verde Italia e soprattutto La prova del cuoco.

Nonostante la grande notorietà e gli apprezzamenti del pubblico, Elisa Isoardi ha vissuto e vive tuttora momenti non facili, dovuti al passare del tempo e anche al cambiamento fisico. “Accettare il tempo che passa non è facile, soprattutto per chi come me lavora con l’immagine”, ha raccontato in una intervista rilasciata a La Stampa, introducendo anche il tema dell’analisi.

Elisa Isoardi, la confessione spiazzante sull’analisi durata otto mesi

Elisa Isoardi, infatti, è affidata ad uno specialista per affrontare il suo momento difficile. “Ho ancora nodi da sciogliere, non solo legati al tempo che passa, ma anche a un senso di solitudine che si manifesta quando i riflettori si spengono”, ha confidato a cuore aperto la conduttrice.

Una confessione inaspettata che rivela un lato inedito di Elisa Isoardi, un lato più fragile rispetto alla brillante facciata dettata dal mondo dello spettacolo. “Vorrei avere più coraggio nel dire ciò che ho nel cuore”, ha ammesso ancora la conduttrice, parlando del suo momento difficile. Una fase delicata, ma meno ardua grazie all’amore dei fan e del compagno Ernesto Iaccarino, con cui ormai fa coppia fissa.

