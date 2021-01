Elisa Isoardi/ Dopo Ballando nessun amore: “sono in fase di ricezione e ascolto”

Elisa Isoardi dopo Ballando con le Stelle è pronta per nuove esperienze lavorative. Proprio così, la conduttrice de “La Prova del Cuoco” si è raccontata in una lunga intervista concessa al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni partendo proprio dalla fine dell’anno: “cerchiamo di vedere le cose in positivo: il 2020 ce lo siamo comunque messi alle spalle! E per fortuna siamo ancora qui. La prendo con filosofia”. Una Elisa molto più saggia, anche se la ex di Matteo Salvini ha precisato: “sto vivendo un periodo di transizione e penso che siano questi i periodi più importanti della vita”. La conduttrice parlando del periodo del lockdown ha aggiunto: “è facile star bene quando si ha da lavorare. È facile non pensare quando si è impegnati. Invece i momenti di stop, e lo abbiamo visto anche per il lockdown, se si prendono nel modo giusto sono fasi importantissime. Se si cambia la prospettiva, è proprio da questi periodi che impari a crescere, a pianificare le cose in modo sereno. Quando si corre troppo, non ci si accorge di quello che succede intorno a noi”.

Elisa Isoardi: “con Instagram cerco di tenere compagnia alle persone”

Dopo la partecipazione a Ballando con le Stelle, Elisa Isoardi non ha alcun programma in video, ma è molto presente sui social dove cerca di tenere compagnia alla gente con video e foto. “Cerco semplicemente di tenere compagnia alle persone attraverso Instagram, che è una bellissima forma di comunicazione privata perché ti dà la possibilità di far vedere la tua vita al di fuori dei riflettori. Io condivido le mie giornate raccontando tutto quello che faccio, dallo sport al piacere della cucina, dalle persone che frequento ai miei cari”. Attenzione però anche se non è in video, la Isoardi non vive questo momento come un periodo basso della sua vita, ma piuttosto come un periodo alto: “un’occasione di costruzione. Se si cerca di fare introspezione magari si capisce qual è la giusta strada. Certo, non è facile trasformare il negativo in positivo”. In questo periodo, infatti, si dedica alla lettura dei grandi classici, ma anche alla tv: “guardo tutto. Mi è piaciuto molto “The Voice Senior”: lì hanno vinto le storie delle persone”. Infine parlando del suo futuro in tv ha confessato: “mi piacerebbe provare cose nuove, che però abbiano il “totale” della mia storia: sarebbe bello portare quello che ho fatto in questi anni, senza buttarlo via. Con “Ballando” ho capito che si può cambiare, si può mostrare un lato diverso di sé. Mi piacerebbe prendere tutti questi spunti e portarli in un programma da scrivere”. Infine sull’amore rivela: “sono in fase di “ricezione e ascolto” anche da questo punto di vista. Chissà. E quando uno è propositivo e ricettivo, le cose poi arrivano”.



