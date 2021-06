Elisa Isoardi, dopo incidente occhio all’Isola dei Famosi come sta?/ “La saluta prima di tutto”

L’incidente di Elisa Isoardi all’Isola dei Famosi, cos’è successo e come sta

Elisa Isoardi tra le protagoniste di Verissimo Le Storie, il programma di Silvia Toffanin con il meglio delle interviste realizzate in questa ultima edizione campione d’ascolti. Tra queste c’è anche quella alla conduttrice che quest’anno ha partecipato come concorrente alla quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi. Una partecipazione che ha fatto conoscere un lato completamente inedito dell’ex compagna di Matteo Salvini. La Isoardi, infatti, ha conquistato tutti con la sua grinta, tenacia ed entusiasmo, ma ha dovuto interrompere la sua avventura a causa di un incidente all’occhio.

Cosa è successo? A spiegarlo è stata la stessa Isoardi: “ho cucinato per me e per le ragazze e c’era tantissimo vento: un lapillo rovente mi è finito nell’occhio e ha lesionato la sclera, fortunatamente non la pupilla. Non vedevo più”. In Honduras la conduttrice si è presentata in diretta con tanto di benda sull’occhio pronta a continuare la sua avventura da naufraga, ma purtroppo dopo le visite mediche è arrivato il responso che ha visto la Isoardi costretta ad abbandonare il reality.

Elisa Isoardi dopo l’Isola dei Famosi: “Sono fiera del percorso che ho fatto”

“Sulle prime non l’ho presa bene, volevo restare, ma la salute viene prima di tutto. Ho abbandonato l’Isola con la consapevolezza di essermi messa a nudo per la prima volta dopo 18 anni di carriera” ha detto Elisa Isoardi . Una volta arrivata in Italia si è sottoposta ad una serie di visite di controllo e per fortuna è andato tutto per il meglio: “sono tornata in Italia e sono stata costretta a fare accertamenti, ma è bello potervi dire che sto bene. Sono fiera del percorso che ho fatto all’Isola perché mi ha dato modo di mostrarvi un’Elisa inedita che non ha paura di mettere a nudo le fragilità senza perdere la gioia di vivere”. Parlando della sua esperienza in Honduras, la Isoardi ha speso parole di grande entusiasmo: “è stato un gioco appassionante che mi ha dato la possibilità di vivere e appieno la bellezza della natura senza sovrastrutture ed etichette riportando l’essere ed i valori al primo posto nella vita”.

