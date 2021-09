Elisa Isoardi e Carlo Longari stanno insieme?/ In barca con l’ex genero della Venier

Un nuovo gossip si abbatte su Elisa Isoardi. La conduttrice, reduce da un’avventura all’Isola dei Famosi che l’ha vista grande protagonista, nonostante il ritiro, avrebbe un nuovo fidanzato. A lanciare l’indiscrezione è Novella 2000, secondo cui la bella Isoardi sarebbe stata avvistata in dolce compagnia, durante le sue vacanze a Mykonos.

Elisa Isoardi "Fidanzato? Non mi accontento"/ "Sono impegnativa, posso fare paura"

L’uomo beccato al suo fianco è l’avvocato Carlo Longari, noto anche per essere l’ex di Elisabetta Ferracini, figlia di Mara Venier e Francesco Ferracini, dalla quale ha avuto anche un figlio, Giulio. “E’ stata ospite di lui in barca…” fa sapere il noto settimanale diretto da Roberto Alessi, secondo cui le possibilità che sia in atto tra i due un flirt sono reali, anche se non è al momento possibile confermare che sia realmente questo il loro rapporto.

ELISA ISOARDI/ Su Raimondo Todaro: “La nostra storia è stata un romanzo vero”

Elisa Isoardi ha un nuovo fidanzato?

Elisa Isoardi ha un nuovo fidanzato? Questo nuovo fidanzato è davvero l’ex genero di Mara Venier, Carlo Longari? Al momento, non possiamo dirlo con certezza. Tra i due, infatti, potrebbe semplicemente esserci un rapporto di amicizia. Cero è che la rivista di Roberto Alessi fa sapere che, attualmente, “il rumor c’è”, ma anche che ci sono “le condizioni perché possa nascere una bella storia”.

Va detto che, non molto tempo fa, Elisa Isoardi ha negato di avere un uomo speciale nella sua vita. L’ex fidanzata di Matteo Salvini ha anzi confessato di essere single, rivelando di non essere alla ricerca di un compagno, al momento. Se l’amore busserà alla sua porta, lei sarà pronta ad accoglierlo; che abbia finalmente bussato?i

ELISA ISOARDI/ "Fidanzato? Sono single ma pronta a ricevere. Prima non volevo..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA