Elisa Isoardi e il suo flirt con Matteo Salvini/ “Per lui avevo davvero farfalle e batticuore”

Elisa Isoardi e Matteo Salvini hanno avuto una relazione per 5 anni dal 2014 al novembre 2018. Prima di lei, in realtà, il leader della Lega ha intrattenuto diverse altre storie importanti tra cui quella con la moglie Fabrizia Ieluzzi, giornalista di origini pugliesi dalla quale ha avuto un figlio, Federico, nato il 3 aprile 2003. In seguito al divorzio, Salvini ha iniziato a frequentare Giulia Martinelli, avvocato comasco da cui ha avuto un’altra figlia, Mirta, nata nel dicembre 2012. All’inizio del 2015, il magazine Novella 2000 ha reso pubblica la storia tra lui e la Isoardi, e subito dopo è arrivata la conferma di entrambi. Attualmente, il senatore risulta legato a Francesca Verdini, figlia del collega politico Denis Verdini.

Elisa Isoardi parla della sua storia con Matteo Salvini

Parlando del suo rapporto con Matteo Salvini, in un’intervista rilasciata il 20 maggio a Venus Club, Elisa Isoardi ha dichiarato di essere stata molto innamorata: “L’interesse mediatico faceva parte del gioco, io facevo la conduttrice già da 10 anni quindi sapevo quali erano le regole. È stato bellissimo, 5 anni stupendi, proprio tutti e 5 no, altrimenti non sarebbe finita. Porto nel cuore una bellissima storia, un bellissimo ricordo. Noi funzioniamo un po’ così: io dico sempre che il cervello e il cuore sono meccanismi stupendi ma complessi perché alla fine di una relazione ti rimangono i bei ricordi come la condivisione dell’inizio. Io avevo davvero farfalle e batticuore, è stato un amore grande che poi è evoluto in consapevolezza, alla fine è andata come è andata”. Il suo punto di vista sulla storia è diverso da quello di chi li guarda (o li ha sempre guardati) dall’esterno, tenendo conto delle circostanze oggettive che rendevano difficile il loro rapporto.

Elisa Isoardi: “Oggi il mio cuore è pronto a ricevere”

Complice il sentimento, forse, Elisa Isoardi non ha sempre agito in maniera oculata. Ed è forse anche per questo che ha sofferto tanto (come lei stessa ammette). Adesso, a 3 anni dalla fine della loro relazione, è pronta a rifarsi una vita: “In questi 3 anni non l’ho voluto io. Ora sì. Oggi il mio cuore è pronto a ricevere, ma al momento non c’è nessuno. Mi piacerebbe diventare mamma”.

