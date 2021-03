“Elisa Isoardi è incantevole”/ Il Sun e gli inglesi pazzi dell’ex di Matteo Salvini

Elisa Isoardi giunonica, bellissima anche senza trucco e con le forme al punto giusto, gli italiano conoscevano già le doto dell’ex di Matteo Salvini soprattutto da quando abbiamo avuto modo di vederla sexy sul palco di Ballando con le stelle. A quanto pare, però, Elisa Isoardi va via come il pane anche all’Estero visto che adesso sono gli inglesi a notare la conduttrice attualmente naufraga dell’Isola dei Famosi 2021. Ma perché il Sun ha avvistato la Isoardi? E’ presto detto. Sembra che gli inglesi stiano tenendo d’occhio Paul Gascoigne e così l’occhio è caduto anche sulla nostra giunonica conduttrice, leader dei Rafinados, almeno fino a questo momento. Il Sun consacra la conduttrice dedicandole un articolo in cui esalta le forme perfette, con tanto di gallery, a quanto pare il lato inedito che lei voleva mettere in mostra in Honduras ha conquistato anche la Gran Bretagna, ne sarà contenta?

Daniela Martani preoccupata per il cane: "Come sta?"/ Ilary Blasi ride e ironizza...

“Elisa Isoardi è incantevole”, gli inglese celebrano la conduttrice

Il Sun scrive di lei “Elisa Isoardi stordisce in bikini a righe mentre recita al fianco di Paul Gascoigne all’Isola dei Famosi versione italian”. Nell’articolo non si parla molto di lei e nemmeno dell’Isola dei Famosi quanto proprio di Gazza vero protagonista di questa edizione. Al momento la notizia si sta pian piano divulgando anche qui nel nostro Paese e siamo sicuri che potrebbe arrivare anche in Honduras magari nella diretta di lunedì con tanto di ringraziamenti da parte della conduttrice.

LEGGI ANCHE:

Ilary Blasi: "Mi porto a casa Jeda"/ Vera Gemma: "Io prendo Francesco Totti anche..."Daniela Martani lite con Gilles Rocca/ "Aggressivo e bullo", Merola: "Arrogante!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA