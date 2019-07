Elisa Isoardi e Mariano Sabatelli fidanzati?/ Foto Instagram con hashtag #love, ma…

Un nuovo amore per Elisa Isoardi. Forse. Anzi, probabilmente non è proprio così: nelle ultime ore si è parlato molto di una possibile nuova relazione per la conduttrice de La prova del cuoco, reduce dalla rottura con il ministro dell’Interno Matteo Salvini, in merito a una foto pubblicata dalla diretta interessata su Instagram. Lo scatto la ritrae insieme a Mariano Sabatelli e la didascalia ha aperto il dibattito: «Coming soon… oggi si sta come nelle favole… io e @marianosabatelli1970 #love». Non è passato inosservato l’hashtag finale, accompagnato da un cuore, e diverse testate hanno ipotizzato un nuovo amore per il volto di Rai 1. Ma chi è Mariano Sabatelli? Parliamo di un hair and make up artist che non è uno sconosciuto per la Isoardi: basta dare un rapido sguardo al suo profilo Instagram per notare decine di scatti con protagonista la presentatrice, con la quale evidentemente collabora…

ELISA ISOARDI E MARIANO SABATELLI FIDANZATI? NON PROPRIO, FORSE…

Sia Elisa Isoardi che Mariano Sabatelli non hanno commentato per il momento le indiscrezione uscite sui quotidiani, ma appare improbabile la nascita di un nuovo amore: anche il messaggio pubblicato dalla conduttrice lascia presagire un annuncio legato al lavoro, con il coming soon che si riferisce a un nuovo progetto. Nonostante ciò i fan dell’ex compagna del leader della Lega hanno apprezzato lo scatto ed hanno rivolto i complimenti ai due protagonisti: «siete bellissimi» e «formate una bella coppia» i più comuni. Non ci resta che attende una conferma o – più probabilmente – una smentita sulle voci di gossip, con la Isoardi che aveva recentemente affermato in un’intervista rilasciata ai microfoni de La Stampa: «Adesso sono sola. E ne sono felice, perché al momento non avrei il giusto tempo da dedicare a un’altra persona».





