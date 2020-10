Elisa Isoardi e Raimondo Todaro/ Lei: “Ballerò con le stampelle ma…”

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro a Ballando con le stelle 2020 con le stampelle?

Signori e signore è arrivato il momento di vedere di nuovo in pista Elisa Isoardi e Raimondo Todaro. I due hanno avuto il loro bel da fare in questo mese tra interventi e caviglia ma se nei giorni scorsi la bella conduttrice si è lasciata spostare dal suo maestro, per lei è arrivato il momento di scendere in pista con tanto di stampelle pronte a tenerla sù. Ad anticiparlo è la stessa ballerina vip di questa edizione del programma che dietro le quinte continua ad allenarsi ma senza strafare visto che non può ancora appoggiare molto sulla caviglia I due riusciranno ancora a vincere e conquistare i giudici anche con questo continuare ballare insieme da “singoli”? Fino a questo momento i giudici e il pubblico hanno continuato a graziarli ma alla fine bisogna pur mettere sul piatto qualcosa altrimenti non sarebbe giusto nei riguardi dei loro compagni di gioco e la stessa Carolyn Smith a questo tiene molto. I due riusciranno a stupirci anche con le stampelle? (Hedda Hopper)

Elisa Isoardi: “L’infortunio alla caviglia a Ballando con le stelle 2020? Non mollo”

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro sono una delle coppie protagoniste di Ballando con le Stelle 2020, il dance show di successo condotto da Milly Carlucci il sabato in prima serata su Rai1. La coppia, tra le più amate di questa edizione, sta vivendo un’esperienza davvero turbolente all’interno del programma: prima l’intervento all’appendicite per Raimondo Todaro che ha costretto la conduttrice a ballare da sola fino all’infortunio ad una caviglia che ha visto la Isoardi è stata obbligata a recarsi in una clinica ortopedica a Roma. Nonostante l’infortunio però la Isoardi si è presentata ugualmente sulla pista da ballo lo scorso sabato dando dimostrazione di grande coraggio, forza e determinazione nel voler continuare questa bellissima avventura televisiva. Intanto la conduttrice si è raccontata a cuore aperto durante un’intervista rilasciata a I Lunatici su Rai Radio2: “sono tenace, sto sempre in tensione, fa parte della mia genetica. A volte vorrei fare troppo, la caviglia è partita perché provavo dalla mattina alla sera e anche oltre. Ora si va avanti con maggiore maturità, non avevo contezza del mio fisico, la caviglia per me serviva per camminare. Ora so una cosa in più. Anche quest’anno così difficile è da affrontare, da vivere”.

Elisa Isoardi su Raimondo Todaro: “Il gossip fa parte della vita”

Elisa Isoardi ha proseguito dicendo: “bisogna vivere, non lasciarsi vivere. Bisogna reagire a tutto. Con molta cautela, noi abbiamo descritto avvenimenti capitati per il ballo, certamente non sono queste le tragedie, bisogna guardare a quello che di più grave c’è in giro”. Non solo, la conduttrice de La Prova del Cuoco ha puntato anche il dito contro chi la descrive ancora come la ex di Matteo Salvini: “chi mi chiama così evidentemente non sa tutto il resto, chi fa determinati titoli lo invito a studiare. Ma va bene così, non mi genera nulla”. E sugli ex che richiedono indietro i regali “è una cosa che non può essere considerata dal genere umano, qui c’è proprio una carenza, una lacuna, nell’essere uomo. Glieli avrei ridati tutti e chi se ne frega. Va bene così”. Infine impossibile non parlare della sua esperienza a Ballando con le Stelle dove balla con il maestro Raimondo Todaro: “i pettegolezzi tra me e Todaro? Il gossip fa parte della vita, se si parla di affetto e fiducia ben venga. Meno male che esistono ancora queste cose davanti alle altre. Abbiamo fiducia l’uno nell’altro, il ballo è bellissimo, scava, tira fuori tante emozioni…”.



