Elisa Isoardi e Raimondo Todaro/ “Dopo Ballando, pubblico i messaggi che mi invia…”

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, a poche ore dalla finalissima di Ballando con le stelle 2020 in onda sabato 21 novembre, in prima serata su Raiuno, in diretta sulla pagina Facebook della trasmissione di Milly Carlucci, rispondono alle domande dei fans. Complici e in grande sintonia, la conduttrice e il ballerino confermano di essere una coppia molto affiatata. “La voglio ringraziare per tutto il cammino. Mi è stata molto vicino quando sono stato male. Quando ero in ospedale mi chiamava tutti i giorni e l’ho sentita molto vicina perchè quando le cose vanno bene è facile stare vicino alle persone mentre quando le cose vanno male…”. C’è anche chi ha ancora dubbi sull’infortunio di Elisa Isoardi credendo che il tutto sia stato inventato: “Io a 38 anni mi metto in gioco, da conduttrice di Raiuno divento concorrente e vengo a mettermi seduta secondo voi? Non si augura a nessuno, ma l’infortunio lo regalerei volentieri”, replica stizzita la Isoardi. Nessuna antipatia con le altre coppie, mentre sui fans rivali, il maestro ha detto: “I fans delle altre coppie, sapendo che siamo forti, vanno contro di noi perchè accade quello che succede con la Juve che, vincendo sempre, è antipatica ai tifosi delle altre squadre”.

RAIMONDO TODARO: I DIFETTI E I PREGI DI ELISA ISOARDI

Sono tante le domande a cui Elisa Isoardi e Raimondo Todaro hanno risposto durante la diretta. Oltre ad essere incuriositi dal rapporto che c’è tra il maestro e la concorrente di Ballando con le stelle, i fans hanno chiesto a Raimondo com’è nei panni di papà. “Mi basterebbe essere la metà di quello che è stato mio padre per me e sarei già un gran padre. Per Jasmine mi auguro solo che sia felice. La cosa più bella per un genitore sia vedere il sorriso negli occhi della propria figlia”, risponde Raimondo. “E’ un gran papà“, ha aggiunto la Isoardi. La coppia di Ballando, poi, ha promosso totalmente la giuria che è sempre stata molto buona con loro. La Isoardi, inoltre, ha svelato un retroscena parlando dei dubbi avuti prima di accettare l’offerta di Milly Carlucci. “Io mi sentivo un manico di scopa perchè non mi sono mai sentita sexy e sensuale e non volevo essere un sacco di patate. Poi ho detto di sì e meno male direi“, ha spiegato la Isoardi che ha poi tessuto le lodi di Raimondo – “E‘ un genio perchè costruisce la coreografia senza musica e non mi dà il tempo di distrarmi. Non mi lascia parlare”. Infine, l’argomento è tornato su Elisa Isoardi e a chi ha chiesto i pregi e i difetti della sua ballerina, Todaro ha risposto: “Il pregio e il difetto di Elisa è lo stesso: è una persona diretta, istintiva e dice sempre quello che pensa e delle volte quello che pensa potrebbe far male. Dopo Ballando pubblicherò i messaggi che mi invia alle cinque del mattino“, svela Raimondo.



