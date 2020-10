Elisa Isoardi e Raimondo Todaro “E’ crisi”/ Lei ospite dalla Clerici: “Cerco l’amore”

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro sono una coppia o no? C’è chi giura che i due fingano benissimo sul palco e che le foto che i paparazzi hanno scattato all’esterno degli studi romani del programma non siano altro che studiati ad arte. Le foto mano nella mano, quelle del presunto bacio e le loro passeggiate, tutto finto o, almeno, non dovuto all’amore. Lui si è detto felice del suo rapporto con la sua ballerina mentre la Isoardi è arrivata a piangere disperata per il suo maestro, e adesso? Secondo quanto rivela Alberto Dandolo sul settimanale Oggi sembra che la loro sintonia sia a rischio e che tra i due sia crisi ma non tanto per questioni private bensì per quello che è successo dietro le quinte con il ricovero e l’intervento subito dal siciliano. Dandolo scrive: “L’intesa è più labile di quanto sembra. Elisa soffrirebbe il fatto di non poter esprimere appieno le sue doti da ballerina perché lui è reduce da un intervento chirurgico. Tornerà l’armonia?”.

ELISA ISOARDI E RAIMONDO TODARO “E’ CRISI!”, LEI CERCA L’AMORE E…

Intanto Elisa Isoardi ospite oggi da Antonella Clerici, in collegamento con A È sempre mezzogiorno, ha rivelato di essere alla ricerca dell’amore. In particolare, quando la padrona di casa (e sua rivale secondo il gossip per via de La prova del cuoco) ha chiesto: “Sei bravissima a ballare e sei di una sensualità e una bellezza. Sei innamorata? Perché hai una luce particolare”, la Isoardi ha subito chiarito: “Sono innamorata del programma e infatti devo ringraziare davvero molto Milly e poi sembriamo davvero atleti, torno stanca a casa e non ho neanche il tempo di pensare all’amore, dovrai trovarmelo tu il fidanzato, Antonella”. Un’altra smentita quindi che colpisce al cuore i fan della coppia che la Isoardi potrebbe formare con Raimondo Todaro..



