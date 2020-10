Elisa Isoardi e Raimondo Todaro/ I due piangono davanti ai giudici di Ballando con le Stelle ma..

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro a Ballando con le stelle 2020 con una coreografia tutta nuova da ballare ma, soprattutto, dopo una settimana davvero importante e significativa. Il maestro ha salatato un sabato per via dell’appendicite e dell’intervento al quale si è sottoposto d’urgenza lasciando la sua ballerina disperata e in una valle di lacrime. Alla fine però tutto si è risolto, lo stesso Todaro ha annunciato il suo ritorno a Ballando con le stelle e finalmente sabato scorso i due si sono ritrovati anche in pista tra baci, abbracci e tante lacrime.

A quanto pare, però, anche all’esterno dello studio e del programma di Milly Carlucci, i due sono diventati sempre più intimi e uniti e anche questa settimana sono finiti di nuovo sul settimanale Chi e questa volta mano nella mano. Non è la prima volta che i due si fanno beccare in atteggiamenti intimi ma ancora non è chiaro che cosa li unisca e se ci sia davvero un amore tra i due o meno. Un legame forte c’è, è sotto gli occhi di tutti. Lo abbiamo notato sulle riviste ma lo si nota anche sui social, dove spesso appaiono insieme tra baci e prove, e anche in tv dove si tengono stretti e si coccolano più di tutti gli altri. E’ solo un’amicizia speciale o c’è davvero qualcosa sotto?

ELISA ISOARDI E RAIMONDO TODARO BOCCIATI DAI GIUDICI?

I due sabato scorso si sono sciolti insieme in un valzer che ha conquistato il pubblico ma in cui Raimondo Todaro di certo non era al top per via dell’intervento e della convalescenza che doveva essere ancora lunga. Proprio per questo la coppia si è dovuta accontentare di un settimo posto e di 36 punti, ma quali sono stati i giudizi dei giudici del programma? Dietro le quinte Raimondo Todaro ha un po’ raccontato i suoi sentimenti prima di tornare in studio, la sua sensazione strana nel vedere ‘la sua famiglia’ in onda e lui in ospedale ma ha trovato la forza di rimettersi in piedi prima di quanto i medici pensassero e solo per tornare in pista. Per essere in forma ci vorrà ancora un po’ ma l’importante è poter ballare, almeno un po’ alla volta. Alla fine del loro valzer, un po’ immobile per non causare traumi a Raimondo Todaro, lo stesso ballerino si è sciolto in lacrime pensando a quanto sia difficile rimettersi in piedi.

La stessa Milly Carlucci ha fatto notare che l’eroe che protegge tutti, risolve tutto e va avanti, questa volta si è trovato in difficoltà e questo lo ha fatto sentire un po’ fragile. Carolyn Smith si è complimentata con lui perché sa bene quello che significa tornare in pista dopo un intervento e non può fare altro che apprezzare. Fabio Canino è contento di rivederlo in piedi perché non lo avrebbe mai pensato, non così presto. Mariotto conferma e rilancia che l’effetto Conticini arriva dentro di lui quando vede la Isoardi, italica per eccellenza. Selvaggia Lucarelli è convinta che i due si debbano inventare qualcosa perché dovranno tornare a ballare per vincere. Zazzaroni si è concentrato molto su Raimondo e poco su Elisa Isoardi e non sa che voto darle, è sincero.

© RIPRODUZIONE RISERVATA