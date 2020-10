Elisa Isoardi e Raimondo Todaro/ Infortunio al piede, riuscirà a ballare? “Comunque non mi fermo!”

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro a Ballando con le stelle 2020 in gara?

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro continuano a tenere i fan con il fiato sospeso a Ballando con le stelle 2020. La loro sintonia sul palco e fuori continua a far parlare il gossip ma è vero anche che il pensiero di molti è racchiuso nella frecciatina lanciata da Selvaggia Lucarelli ormai un paio di settimane fa ovvero ‘quando vi vedremo ballare’? La giornalista è convinta, come molti, che i due stiano andando avanti quasi per inerzia ma che in realtà sul palco hanno fatto vedere ben poco. Dopo un piccolo sprazzo di luce, però, le cose sono tornate al punto di partenza e tutto perché dopo quello che è successo a Raimondo, adesso tocca ad Elisa rimanere in bilico. La bella conduttrice ha già ballato sabato scorso con un problema alla caviglia costringendo la coppia a rimanere nel limbo della classifica, e tutto potrebbe peggiorare questa sera. Il suo problema si è accentuato e la stessa Milly Carlucci ha lasciato intendere che dovranno capire bene come muoversi strada facendo, giorno dopo giorno, per capire se potrà ballare o dovranno studiare un altro escamotage per portare a casa l’esibizione senza essere costretti alla squalifica.

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro non si arrendono e questa sera saranno in pista

Il pubblico di Ballando con le stelle 2020 è sicuro che Elisa Isoardi e Raimondo Todaro scenderanno in pista con lei comodamente seduta o sdraiata e lui pronto a ballare girandole intorno, ma a quel punto quale sarà il voto dei giudici? A sostegno della coppia e della loro classifica potrebbe arrivare il tesoretto di Alberto Matano che spesso ha premiato i due in tempi non sospetti, li salverà anche questa sera? La conferma del fatto che i due balleranno è arrivata a I Lunatici dove la conduttrice ha spiegato che la parola arrendersi non è nel suo vocabolario e che questi questa sera sarà sul palco: “Dopo Ballando farò la scrittrice, neanche in Beautiful accadono tutte queste cose. E’ successo di tutto, prima puntata con Raimondo bianco incerato che stava male, poi è stato ricoverato, ho ballato da sola, poi è tornato, abbiamo ballato e mi sono rotta una caviglia. Non so cosa dire. Comunque non mi fermo. Ballerò questa sera. Spero e penso di sì. La resa non è contemplata come termine nel mio vocabolario”.

Elisa Isoardi dice la sua sul 2020 e sulla presunta liason con Raimondo Todaro…

La bella conduttrice poi parla anche di questo suo anno particolare, un 2020 in cui, messi da parte i problemi legati alla pandemia e al lockdown, l’hanno vista lasciare La prova del cuoco, cambiare abitudini e anche lasciarsi alle spalle la storia importante con Matteo Salvini e una serie di polemiche. Elisa Isoardi spiega alla trasmissione Radio: “Da affrontare, da vivere. Bisogna vivere, non lasciarsi vivere. Bisogna reagire a tutto…. Il voto al mio 2020? Alla fine positivo, è iniziato con un po’ di trambusti, però alla fine sto bene anche nella cosa nuova. E chissà se prossimamente ci sarà anche una casa per me….”. Infine, sul gossip con Raimondo Todaro e alla loro liason chiude il discorso con un laconico: “Lo state dicendo voi”. Questo significa no?



© RIPRODUZIONE RISERVATA