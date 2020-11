Elisa Isoardi e Raimondo Todaro/ Ripescaggio, ora o mai più! (Ballando con le Stelle)

Il gran giorno è arrivato: oggi, sabato 14 novembre 2020, Elisa Isoardi e Raimondo Todaro si ripresenteranno sulla pista di “Ballando con le Stelle” per tentare di centrare il ripescaggio e giocarsi così alla pari con gli altri concorrenti l’accesso alla finalissima della trasmissione di Rai Uno condotta da Milly Carlucci. Un “all-in” bello e buono quello tentato dalla showgirl cuneese e dal suo maestro, che non hanno potuto approfittare della prima finestra per rientrare in gara, apertasi la scorsa settimana e sfruttata (temporaneamente) da Rosalinda Celentano e Tinna Hoffmann. Va detto che la buona sorte ha voltato le spalle sin dall’inizio del programma alla coppia Isoardi-Todaro, letteralmente bersagliata dai problemi di natura fisica: prima è stato Raimondo Todaro a doversi fermare (operato d’urgenza, con asportazione dell’appendice e di dieci centimetri di intestino), poi è toccato a Elisa, vittima di un grave infortunio alla caviglia contro cui ha lottato per giorni prima di arrendersi.

ELISA ISOARDI E RAIMONDO TODARO: VOGLIA DI TORNARE IN PISTA

Tra le lacrime e una scelta “che mi costerà anni di analisi”, come affermato scherzosamente durante la diretta dalla ballerina, Elisa Isoardi e Raimondo Todaro hanno deciso di ritirarsi due settimane fa dalla competizione. Una decisione presa anche e soprattutto per rispetto nei confronti degli altri concorrenti, che durante la settimana lavorano duramente e si sudano la qualificazione alla puntata successiva. “Noi avremmo potuto anche fare un solo passo, prendere tutti zero dalla giuria e puntare sul consenso social del pubblico da casa, che ci ha sempre sostenuto, ma non sarebbe stato corretto”, ha dichiarato Raimondo Todaro a microfoni aperti e di fronte a Milly Carlucci. “Preferiamo dunque uscire di scena e provare a rientrare in partita tra quindici giorni, se la caviglia di Elisa lo permetterà”, ha aggiunto il maestro. Quei quindici giorni ora sono passati e ci sarà bisogno di tutto il sostegno possibile da parte degli spettatori per consentire alla coppia di rientrare in corsa e andare all’assalto della finalissima.

ELISA ISOARDI E RAIMONDO TODARO: PERCHÉ POSSONO (ANZI, DEVONO) ARRIVARE IN FINALE

Ché poi, detto in totale franchezza, sarebbe delittuoso non vedere in finale Elisa Isoardi e Raimondo Todaro. Problemi fisici a parte, infatti, la coppia ha dimostrato una sintonia che quest’anno sulla pista di Rai Uno non ha trovato eguali, tanto che in molti hanno mormorato che fra i due sia nato qualcosa di più di un semplice rapporto tra un’allieva e un insegnante… Fatti loro, per carità. Resta però il fatto che da vedere sono davvero molto belli e hanno fatto sognare gli italiani, alle prese con un momento storico a dir poco complicato, con le loro esibizioni. Elisa, dal canto suo, ha svolto un percorso in linea con i suoi standard e di altissimo livello e anche quando è stata chiamata a esibirsi da sola, con Raimondo collegato dalla sua stanza d’ospedale, ha riempito la scena come pochi altri concorrenti nelle edizioni passate erano riusciti a fare prima di lei. Insomma, è nata una stella a “Ballando con le stelle”. Forse anche un amore, chissà. Per adesso, però, Elisa e Raimondo sono concentrati su un unico obiettivo, la finale, e la strada che conduce ad essa passa solo ed esclusivamente dal ripescaggio di stasera. Tutto il resto, ora come ora, passa in secondo piano. D’altro canto, se davvero son rose…



