Elisa Isoardi e Raimondo Todaro/ Scalata verso la vittoria? “Siamo tristi per..”

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro vincitori di Ballando con le stelle 2020?

Sarà una scalata verso la vittoria quella di Elisa Isoardi e Raimondo Todaro a Ballando con le stelle 2020? Stranamente questa settimana i due non hanno vissuto alcun dramma se non quello della loro separazione che avverrà molto presto. Dopo mesi e mesi passati insieme, sin dal primo lockdown in cui le coppie erano già a lavoro per l’edizione poi slittata, ad oggi, i due dovranno scalare la classifica di gradimento di pubblico e giudici sperando di arrivare in cima e ottenere la vittoria di questa edizione “maledetta” proprio come tutti pronosticano sin dall’inizio. Ma sarà davvero così? Al momento sembra proprio di sì perché proprio come loro prevedevano, il pubblico li ha aiutati nel ripescaggio dopo il loro ritiro, e questa sera se la giocheranno alla pari con coppie che ballano sin dall’inizio di questa edizione senza mai fermarsi.

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro commossi sui social in attesa della finale di Ballando

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro sui social hanno chiesto al pubblico di Ballando con le stelle 2020 di votare per loro ad ogni card che verrà fuori durante la serata visto che la finalissima sarà divisa in diverse manche e relative coreografie, e si andrà avanti ad eliminazioni fino alla fine. Riuscirà il pubblico a votare e apprezzare la coppia che ha saputo cavalcare l’onda del gossip arrivando alla finalissima ballando relativamente poco rispetto ad altri? La risposta arriverà solo questa sera quando i due saliranno sul palco prima di salutarsi con relative lacrime proprio come hanno fatto già intuire sui social nelle loro dirette in queste ultime ore di prove sfrenate. Quali saranno le coreografie che balleranno questa sera? Rivedremo il loro caldo tango? Lo scopriremo solo tra qualche ora.



