Elisa Isoardi e Raimondo Todaro/ Sexy bachata per conquistare i giudici, e oggi?

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro a Ballando con le stelle 2020 dopo la sexy bachata di sabato

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro formano la coppia che per tutti è data come vincitrice di questa edizione di Ballando con le stelle. In realtà i due sono stati un po’ sgridati da Selvaggia Lucarelli che qualche giorno fa ha ammonito i due rei di fare molta scena ma poco ballo. A quel punto la conduttrice Rai ha promesso che si rimetteranno in pista pian piano appena Raimondo Todaro si rimetterà dall’intervento subito e da quello che gli è successo in corsa proprio nel bel mezzo del loro percorso in trasmissione. Dopo la bachata di sabato scorso, la coppia tornerà in pista con un ballo molto movimentato almeno secondo quanto emerge dalle storie su Instagram della coppia che annuncia un terremoto. A quanto pare i giudici saranno accontentati, ma come hanno commentato sabato scorso l’esibizione dei due? Il risultato finale ha regalato ai due ben 50 punti e un primo posto in classifica che sarà difficile dimenticare proprio come il risultato di quello che si è visto sul palco e che ha lasciato tutti senza parole e, soprattutto, in piedi per gioire del risultato che hanno ottenuto.

Le 50 “sfumature di Todaro” fanno sognare i giudici

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro hanno dunque deciso di fare sul serio e al grido di ’50 Sfumature di Todaro’, almeno a detta di Fabio Canino, tutti si sono complimentati con loro ma, soprattutto, con la bella conduttrice. Carolyn Smith a bocca aperta rivela ‘avete detto tutto con il vostro sguardo, fate sognare la gente a casa’. I giudici non hanno potuto far altro che notare, con tanto di complimenti, il recupero miracolo di Raimondo Todaro, che ad una rivista ha raccontato di aver pensato di non farcela, e anche la disinvoltura con la quale la conduttrice si è lasciata andare tanto che proprio la temuta Selvaggia Lucarelli ha spiegato di aver guardato per tutto il tempo lei convinta che questa versione ‘meno arrogante’ e più cucciolo di Raimondo Todaro è molto più bella’. Mariotto non può che chiudere i giudizi con un ottimo ‘qui c’è trippa per gatti’ e adesso tutti insieme non possiamo che attendere con ansia di vederli di nuovo sul palco e, soprattutto, nella vita dove i due sono sempre più vicini.



