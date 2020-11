Elisa Isoardi e Raimondo Todaro/ Si ritirano e tornano per lo spareggio ma…

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro si ritirano problemi fisici ma oggi tornano per la staffetta

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro sono la coppia del momento, anche se qualcuno vede in loro tanta teatralità e poco succo, e questa sera si preparano a salire ancora sul palco di Ballando con le stelle. Proprio sabato scorso i due si sono presentati al cospetto dei giudici annunciando il loro ritiro e oggi saranno di nuovo in pista puntando sull’aiuto del pubblico per riuscire a portare a staccare il biglietto per il ripescaggio, ma allora che senso ha avuto non ballare sabato scorso? I due non sono stati molto fortunati in questa edizione del programma e se in un primo momento è toccato a Raimondo Todaro soffrire per via dell’appendicite che lo ha portato in ospedale, in un secondo è stato il turno di Elisa Isoardi. Quella che sembrava essere una semplice slogatura alla caviglia si è poi rivelato qualcosa di più serio e la conduttrice non ha potuto far altro che prenderne atto cercando di rallentare al massimo il suo sforzo nel programma.

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro spareggio a Ballando con le stelle 2020?

Raimondo Todaro l’ha aiutata a salire sul palco portandola in braccio, le è rimasto accanto in tutti questi giorni tra ginnastica, terapia e cure, e adesso si prepara a fare del suo meglio questa sera contando sul pubblico e provando a tornare in pista per il ripescaggio e per l’ultima fase del programma. I due si sono ritirati sabato scorso per evitare che un’altra coppia perdesse il posto a causa loro soprattutto perché loro non avrebbero ballato bene, e così è stato. Dopo commozione e applausi, i due hanno lasciato il palco senza ballare ma oggi sono chiamati a partecipare alla staffetta del ripescaggio contando ancora su quel pubblico che li ha sempre votati a Ballando con le stelle 2020 se non per le loro qualità artistiche, almeno per il loro rapporto sempre in bilico tra amicizia e passione. Cosa porteranno sul palco questa sera?



© RIPRODUZIONE RISERVATA