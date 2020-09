Elisa Isoardi e Raimondo Todaro tenerezze dietro le quinte/ Beccati a ItaliaSì: foto

Non solo prove per concorrenti e professionisti di Ballando con le stelle. Le coppie in gara hanno anche momenti di relax dietro le quinte, ed è proprio qui che è arrivata la ‘talpa’ di ItaliaSì. Marco Liorni, nella puntata in onda oggi 19 settembre, manda in onda un filmato sui concorrenti di Ballando dove spicca una coppia su tutte: Elisa Isoardi e Raimondo Todaro. Le brevi immagini che li vedono protagonisti mostrano una coppia non di colleghi e neppure di amici, ma due persone con un fortissimo feeling. Lui si avvicina a lei e la bacia sulla guancia, poi in un altro momento, lei è seduta sulle scale e lui la cinge da dietro. Elisa, poi, si gira e lo guarda con complicità. “Due piccioncini”, dice allora la voce narrante del filmato, lasciando poi la parola a Liorni in studio.

Raimondo Todaro, imbarazzo a ItaliaSì: “Elisa Isoardi? Lì era…”

E in studio a ItaliaSì con Marco Liorni c’è proprio Raimondo Todaro. “Noi cerchiamo di proteggerti però poi arrivano queste immagini…” commenta il conduttore. L’ex di Francesca Tocca cerca allora di smontare le immagini appena viste: “Ma lì avevamo appena finito le prove in studio…” La versione di Todaro, però, appare poco credibile e, infatti, suscita qualche sorriso in studio. La convinzione in studio, così come fuori, è che tra Raimondo ed Elia sia nato qualcosa che vada oltre la semplice amicizia. D’altronde la Isoardi è single, lui invece, dopo la rottura con la Tocca, sembrava vicino ad una influencer della quale, però, non si è più saputo altro.



© RIPRODUZIONE RISERVATA