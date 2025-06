Amore stellato per Elisa Isoardi: scatti bollenti con lo chef Iaccarino. Ecco come si sono conosciuti e tutti i dettagli.

Elisa Isoardi sembra essere di nuovo fidanzata. Il fortunato sarebbe Ernesto Iaccarino, chef stellato con il quale è stata pizzicata da Diva e Donna mano nella mano. Non è la prima volta che si parla di una loro frequentazione, dato che già a marzo i due erano stati visti insieme in atteggiamenti affettuosi, e oggi corre il rumor di un vero e proprio fidanzamento. In particolare, Elisa Isoardi e Iaccarino sono stati visti in Costiera Amalfitana a bordo di un gommone e sono apparsi felici e soprattutto, innamoratissimi.

Nel corso di numerose interviste rilasciate nei mesi scorsi, Elisa Isoardi ha sempre raccontato di essere single, ma soprattutto di ritenersi quel tipo di donna non bisognosa di avere sempre vicino un uomo per essere felice. Nonostante ciò, aveva detto di essere pronta ad innamorarsi, soprattutto nel caso avrebbe incontrato la persona giusta. Ed è così che il principe azzurro è arrivato su un cavallo bianco, forse conosciuto dopo una cena di Elisa al “Don Alfonso 1890“.

Elisa Isoardi e Ernesto Iaccarino, come si sono conosciuti? Galeotta fu la cucina

Elisa Isoardi e Ernesto Iaccarino si sono conosciuti al ristorante stellato gestito dallo chef, il Don Alfonso 1890. Qui, si vocifera sia scoccata la scintilla dopo essersi entrambi resi conto di avere in comune una grande passione per la cucina. Ma chi è il nuovo fidanzato della conduttrice? Nato nel 1970, cresce amando la cucina e il suo lavoro, prestando servizio nel ristorante di famiglia, per l’appunto, il Don Alfonso. Parallelamente, ottiene nel 1999 una Laurea in Economia e Commercio, ma la passione per i fornelli è troppo forte e continua a seguire la scintilla. Conquista così ben tre stelle Michelin anche per l’attenzione al tema della sostenibilità ambientale.