Elisa Isoardi “Fidanzato ideale? Mi innamoro della testa”/ “Cerioli? Simpatico ma…”

Confidenze tra donne su Playa Esperanza. All’Isola dei Famosi 2021, tre concorrenti d’eccezione, Vera Gemma, Miryea Stabile ed Elisa Isoardi, stanno continuando la propria avventura in segreto su un’isola ben lontana da quella ‘principale’. Qui di sera, davanti al fuoco, si parla di vita privata, affetti e anche amori. Si arriva dunque a parlare di uomini e Miryea lancia subito un gossip alla Isoardi, dichiarando di aver notato un certo interesse di Andrea Cerioli nei suoi riguardi. “Secondo me Andrea era un po’ invaghito di te perché vedevo che ti seguiva un po’, c’era un certo feeling…” fa notare l’ex Pupa. La conduttrice conferma il feeling ma smentisce l’interesse romantico: “Lui mi faceva ridere, simpatico, è bolognese, però no, ci mancherebbe! Potrebbe essere mio figlio”.

Elisa Isoardi/ Valentina Persia "Mi ha ubriacato di parole, in tv è diversa.."

Elisa Isoardi svela cos’è per lei più importante in un uomo

Su questa frase, Vera Gemma interviene, facendole notare che le sue ultime storie “sono tutte con un toy boy”. “Ma tu sei un’altra cosa!” ammette simpaticamente la Isoardi che, così, rivela quali sono i suoi gusti in fatto di uomini: “Io sono ancora nelle fase in cui mi piacciono quelli grandi”. E sul finale svela ciò che per lei è più importante “A me in un uomo piace la testa”.

