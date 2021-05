Elisa Isoardi, flirt con Raimondo Todaro?/ “A Ballando neanche un bacio di scena”

Elisa Isoardi, ospite dell’ultima puntata di Venus Club, il programma di Italia 1 condotto da Lorella Boccia, svela la verità sul rapporto con Raimondo Todaro. Durante la partecipazione a Ballando con le stelle, complice il feeling mostrato in pista e in sala prova, il gossip aveva pensato ad un rapporto diverso da quello amichevole tra la conduttrice e il maestro di ballo. Più volte, entrambi hanno sottolineato di essere single e di aver avuto un rapporto che non è andato oltre l’amicizia, ma stavolta, la Isoardi svela tutta la verità. Tra Elisa Isoardi e Raimondo Todaro non c’è stato nessun flirt. Lorella Boccia, nel salotto di Venus Clu, ha così chiesto alla Isoardi la verità sulle voci in merito al presunto flirt con Todaro. La risposta della conduttrice ha cancellato tutti i dubbi.

Barbara D'Urso sostituita a Pomeriggio 5 da Elisa Isoardi?/ Indiscrezione di NuovoTv

Elisa Isoardi, tutta la verità su Raimondo Todaro

I fans di Elisa Isoardi e Raimondo Todaro hanno sognato a lungo che tra i due nascesse una storia. Concluso Ballando con le stelle, però, le strade della conduttrice e del maestro di ballo si sono interrotte. Lei è partita per l’Isola dei Famosi e lui è rimasto in Italia dove si divide tra il lavoro e la famiglia occupandosi, insieme all’ex Francesca Tocca, della figlia Jasmine. Tra Todaro e la Isoardi resta così un affetto sincero, ma a Lorella Boccia, la conduttrice ha ribadito come con Raimondo non ci sia stato assolutamente niente. “Se c’è stato un flirt tra noi? Credimi che non c’è stato neppure un bacino di scena, come è successo alle altre coppie in gara a Ballando con le stelle…”, ha detto la Isoardi che è attualmente single. Sulla sua partecipazione all’Isola, invece, ha aggiunto: “Mi sono voluta mettere in gioco…Io ho sempre bisogno di sentirmi battere il cuore…Dopo 18 anni di conduzione ininterrotta ho sentito la necessità di cambiare e mettermi in gioco…”.

LEGGI ANCHE:

Da Matteo Salvini a Alessandro di Paolo, chi sono gli ex di Elisa Isoardi?/ Todaro...Irma, mamma Elisa Isoardi/ "Il nostro legame si basa sulla complicità"

© RIPRODUZIONE RISERVATA