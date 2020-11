Elisa Isoardi “Fuori dai palinsesti per fermarmi? Li ringrazio”/ “Raimondo Todaro…”

Elisa Isoardi si racconta a poche ore dalla finalissima di Ballando con le stelle 2020 che andrà in onda su Rai1 domani sera. Ormai è assodato che tra lei e Raimondo Todaro c’è solo un grande rapporto di amicizia perché proprio grazie a lui è riuscita a lasciarsi andare quando ‘un uomo la tocca e la sfiora’ e il ballo le ha permesso di guadagnare in consapevolezza e libertà e non solo fisica. In un’intervista a La Stampa tira le somme di questo periodo ringraziando Milly Carlucci per averla convinta a lanciarsi in questa avventura soprattutto in questo periodo di stop perché è riuscita a “fermarsi, riflettere, darsi del tempo. Il ballo dà consapevolezza alla fisicità. E in un’epoca in cui spesso ci camuffiamo da androgini è importante”. L’esperienza a Ballando con le stelle 2020 è stata comunque positiva nonostante tutto quello che è successo a lei e a Raimondo Todaro ma quando parla di ex e della sua carriera sembra non essere poi così contenta di farlo.

Elisa Isoardi “Fuori dai palinsesti per fermarmi? Li ringrazio”, a poche ore dalla finale di Ballando rivela…

In particolare, Elisa Isoardi ammette di non sapere se la sua esclusione dai palinsesti autunnali sia legata ad una questione politica ma “se è stato fatto per fermarmi, beh, devo ringraziare perché sono stata stimolata ad andare avanti. Serve fame per farsi degli obiettivi”. La sua idea è quella che tornerà adesso più forte di prima visto che dopo le feste sarà al timone di Check Up, la trasmissione di medicina fortemente volata da Biagio Agnes. E la sua vita privata? Al momento si dice single e soddisfatta ma quando si tira fuori il nome di Salvini e il suo legame con la sua carriera, lei risponde: “Non parlo di questioni private. E’ stata una storia importante ma parliamo di 5 anni sui 20 che ho fatto in Rai. Sono state scritte sciocchezze ma il tempo è galantuomo”. Come andrà il suo ritorno alla conduzione?



