Elisa Isoardi: “Grazie a chi mi ha fatto del male”/ Dopo Todaro il ballo con Oradei..

Lo scorso 27 dicembre la bella Elisa Isoardi ha compiuto 38 anni. Reduce da una splendida avventura a Ballando con le stelle, la conduttrice ha festeggiato con la zia Gabriella e, in alcune storie pubblicate su Instagram, ha deciso di fare dei ringraziamenti alquanto speciali. Come riporta Liberoquotidiano, la Isoardi ha infatti detto “Grazie a chi mi ha voluto bene – afferma in un video pubblicato in una story su Instagram -. Ma grazie anche a chi mi ha fatto del male…”, con la volontà quasi di mandare una frecciatina a qualcuno in particolare. Sì, ma chi? Difficile dirlo. Ciò che è certo è che nella mente dei telespettatori di Rai1 è ancora vivida l’immagine di Elisa tra le braccia di Raimondo Todaro, una coppia che ha fatto sognare ma che non ha oltrepassato i semplici gossip di quei giorni.

Elisa Isoardi “lascia” Todaro per Stefano Oradei…

Di recente Elisa Isoardi ha postato un video in cui torna a ballare in coppia ma non con Raimondo Todaro, bensì con Stefano Oradei. “Raimondo è in Sicilia dalla sua famiglia. Io avevo voglia di ballare e l’ho fatto con Stefano Oradei che è il migliore amico di Raimondo per cui resta tutto in famiglia e non ci sono problemi”, ha spiegato la Isoardi a Oggi è un altro giorno. Proprio in un post che la vede ballare con Oradei, Elisa ha spiegato che: “L’esperienza di @ballandoconlestelle è stata talmente utile ed importante per me che ho deciso di continuare a prendere lezioni di #ballo . Questa foto per augurare buon Natale a tutti voi in salute, gioia ed armonia. Grazie a Milly Carlucci per il regalo più bello, è riuscita a trasmettermi la passione e la magia per questa disciplina.”

