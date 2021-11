Elisa Isoardi ha un nuovo fidanzato?/ Impazza il gossip con ex genero di Mara Venier

Elisa Isoardi ha un nuovo fidanzato?

Il gossip è in subbuglio per un possibile nuovo amore nella vita di Elisa Isoardi ex conduttrice de La prova del cuoco. Da un lato c’è chi parla di un ritorno di fiamma con l’ex Alessandro Di Paolo, anche se questa estate la bella Elisa è stata paparazzata in vacanza a Mykonos con Carlo Longari, ex marito di Elisabetta Ferracini la figlia di Mara Venier. E’ solo amicizia o c’è qualcosa di più? Non è dato saperlo anche se la Isoardi non ha proferito parola in merito.

Anzi proprio la Isoardi dalle pagine del settimanale Oggi si è dichiarata single dicendo “sto bene, per me l’amore non è un’ossessione. Meglio, così quando arriverà, sarò pronta. Se uno capisce sé stesso, capisce meglio anche l’altro. Sono impegnativa, indipendente e non mi accontento. Sono caratteristiche che possono fare paura. Chi incrocia il mio percorso non deve giudicarmi. E chi non apprezza la mia indipendenza non ha lunga vita”.

Elisa Isoardi è tornata con l’ex fidanzato Alessandro Di Paolo? Proprio la conduttrice parlando della storia terminata con l’imprenditore disse: “tra noi è finita perché i tempi non erano maturi, ma Alessandro c’è e ci sarà sempre, prima di tutto resta un caro amico” Chissà che l’amicizia tra i due nel corso di questi mesi non possa essersi trasformata in qualcosa di più profondo a tal punto da spingerli ad un riavvicinamento. Del resto non dimentichiamo che Alessandro Di Paolo è arrivato nella vita della Isoardi dopo la fine della lunga ed importante storia d’amore con Matteo Salvini.

Solo nel 2020 Elisa e Alessandro erano apparsi insieme in vacanza e la conduttrice indossava un bellissimo anello che ha scatenato il mondo del gossip al punto tale da ipotizzare che la conduttrice fosse prossima al matrimonio. Una notizia campata in aria, visto che non solo la Isoardi si è lasciata con Alessandro Di Paolo, ma ha anche partecipato al dance show Ballando con le Stelle mostrando un feeling con Raimondo Todaro. Un particolare ha però colpito il mondo dei social e del gossip: a giugno scorso questo famoso anello regalatole da Alessandro Di Paolo è tornato al dito della bella Elisa. Che sia rinato l’amore?



