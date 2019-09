Elisa Isoardi/ Il suo barboncino Zenit la rimette in forma: “Ho perso tre chili!”

Elisa Isoardi è pronta per ripartire con La Prova del Cuoco. Intervistata tra le pagine di DiPiù TV, ha confidato di avere perso qualche chilo durante questa rovente estate. “Ho perso tre chili facendo lunghe passeggiate con Zenit”, ha ammesso alla rivista edita da Cairo Editore. La conduttrice TV ha passato le vacanze al mare, con l’amato barboncino grigio e l’affetto delle amiche più care. Nessun amore all’orizzonte. Del resto, proprio la ex di Matteo Salvini a tal proposito aveva dichiarato intervistata da Oggi: “I sei mesi di solitudine passati dalla fine della relazione con Matteo mi sono serviti a realizzare cosa voglio e dove voglio andare. Se alle 6 del mattino mi voglio alzare e andare a fare un giro in bici, prendo e ci vado. Se voglio farmi un bagno al mare, lo faccio. Se voglio mangiare, mangio. Se voglio digiunare, idem. Io prima mica ero capace di stare così bene con me stessa”.

Elisa Isoardi, in TV con il barboncino Zenit: ecco il suo ruolo

Elisa Isoardi in questo preciso momento della sua vita, preferisce dedicarsi interamente al lavoro. Del resto, oltre alla nuova edizione de La Prova del Cuoco, ci sarà anche l’impegno con Ballando con le Stelle, programma a ritmo di danza condotto da Milly Carlucci. “Sarò nella prossima edizione di Ballando con le stelle, anche se ancora non è ufficiale. Ho energie da vendere. Quello che non so dire è se riusciranno a trasformarmi in una ballerina. Sono negata”, ha confessato la diretta interessata a Diva e Donna. Durante la nuova stagione del cooking show di Rai1, ci sarà spazio per gli animali e Zenit sarà presente in studio: “Lui è il mio rimedio più efficace contro lo stress: ogni giorno mi impongo di stare da sola con lui per un paio d’orette. Così ritrovo il mio equilibrio, la mia pace interiore e mi ricarico”, ha assicurato la 36enne a Ok Salute. Mentre tra le pagine di TV Sorrisi e Canzoni ha specificato: “Zenit parteciperà al programma perché da settembre avremo uno “chef dog” che insegnerà a preparare ricette adatte a cani e gatti”.

