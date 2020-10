Elisa Isoardi in pista Ballando con le stelle?/ “Problema serio alla caviglia e..”

Problemi e ancora problemi per la coppia formata da Elisa Isoardi e Raimondo Todaro a Ballando con le stelle 2020. Non c’è pace per i due che, dopo l’emergenza Covid e lo slittamento del programma, hanno dovuto affrontare anche una serie di problemi fisici personali che adesso rischiano davvero di mettere in crisi la gara e alla porta i due ‘ballerini’. Se nei giorni scorsi era proprio Raimondo Todaro a finire in ospedale per appendicite, adesso è Elisa Isoardi che ha bisogno di cure. Chi ha seguito il programma sabato scorso sa bene anche che la conduttrice ha tenuto la gamba sollevata per tutta la serata fino a che non è scesa in pista con una vistosa fasciatura alla caviglia annunciando dei problemi che, però, alla fine le hanno comunque permesso di ballare.

ELISA ISOARDI LASCIA BALLANDO CON LE STELLE 2020?

In questi giorni le cose sono peggiorate e sugli stessi social di Elisa Isoardi e Raimondo Todaro abbiamo seguito un po’ l’evolversi della situazione e, in particolare, l’arrivo delle stampelle per la conduttrice e, alla fine, la visita medica che ha sostenuto nelle scorse ore e che non è andata benissimo. A quanto pare per lei potrebbe addirittura arrivare il gesso oltre la fasciatura e questo non le consentirà di ballare sabato a Ballando con le stelle 2020. Nelle storie lei chiede disperata come faranno e Raimondo Todaro sembra pronto a ballare da solo con lei presente o in collegamento, proprio come è successo quando lui era in ospedale e lei ha ballato per non perdere il posto nel programma. A Storie Italiane è andata in onda una telefonata tra la Carlucci e la Isoardi in cui la conduttrice di Ballando dice che dovranno un po’ navigare a vista per vedere come evolve la situazione ma che non si tratta di semplice tendinite.



