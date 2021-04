Elisa Isoardi, incidente all’occhio/ Rientra in gioco all’Isola dei Famosi 2021?

Elisa Isoardi incidente all’occhio, rischia di tornare a casa?

Elisa Isoardi si è fatta male all’occhio e rischia seriamente di non poter rientrare questa sera in gioco all’Isola dei Famosi 2021? Sono ore concitate queste per i fan dell’Amazzone mora di Playa Esperanza proprio a poche ore da momento in cui si decreterà il suo destino: potrà tornare sull’Isola e riunirsi ai naufraghi o sarà destinata a rimanere a tornare a casa? Nelle scorse ore, durante la cottura del riso quando si è alzato il vento, un pezzettino di brace ha colpito l’occhio destro della conduttrice che ha subito lamentato il dolore anche se Myrea l’ha rassicurata: “Non c’è niente, non vedo nulla sopra e sotto l’occhio, sciacquati con acqua, tanta acqua”. A quel punto però si è reso necessario intervenire e così la naufraga è stata prelevata da un barchino e portata al centro medico per degli accertamenti ma è poi tornata subito in gioco senza problemi per fortuna e per la felicità delle sue colleghe.

Elisa Isoardi lascia Playa Esperanza oppure no?

Chi ha seguito l’Isola dei Famosi 2021, sa bene che Elisa Isoardi si trova su Playa Esperanza insieme a Vera Gemma e Miryea Stabile e le tre sono già state soprannominate le tre Amazzoni. Solo tra qualche ora scopriremo se la conduttrice avrà modo di tornare tra i naufraghi per togliere i sassolini dalle scarpe che ormai si porta dentro da qualche giorno oppure toccherà ad una delle sue colleghe andare avanti con la speranza, un giorno, di ritrovarsi? Lo scopriremo solo tra qualche ora quando finalmente arriverà il verdetto e capiremo anche come sta Elisa Isoardi.

