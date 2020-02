Elisa Isoardi incinta?/ L’indizio: la mano sfiora il pancino e quel sorriso…

Tornano a circolare le voci in merito ad una presunta gravidanza di Elisa Isoardi, conduttrice del programma di Rai Uno “La prova del cuoco”. L’ex fidanzata del leader della Lega, Matteo Salvini, da tempo compagna di vita di Alessandro Di Paolo, (imprenditore che avrebbe avuto in passato numerosi flirt “vip”), è stata catturata dai paparazzi del settimanale di gossip Diva e Donna, mentre gesticolava in maniera sospetta. La Isoardi, infatti, è stata fotografata durante una serata recente mentre si accarezzava la pancia, un gesto tipico di molte donne che sono in dolce attesa, sia per coccolare in qualche modo il nuovo arrivato, sia per darsi un po’ di sollievo. Sempre secondo Diva e Donna, la Isoardi è decisamente sorridente e felice in questa fase della vita, chiaro indizio di come la fine del rapporto con Salvini sia ormai acqua passata.

ELISA ISOARDI INCINTA? LA PRECEDENTE SMENTITA IN DIRETTA TV

Come detto sopra, però, non è la prima volta che la regina dei fornelli di Rai Uno viene tirata in ballo per una sua presunta gravidanza. Poco meno di un anno fa, lo scorso marzo 2019, circolarono infatti diverse voci circa un nuovo arrivo nella coppia Isoardi-Di Paolo, che portarono poi la stessa a smentire in diretta tv la questione. “Propiziatorie per chi vuole un bambino, ma non sono io, eh – aveva spiegato la conduttrice della televisione pubblica – non sono incinta, ma lo dicono solo perché sono grassa. Vorrebbero che lo fossi. Scrivono che sono incinta solamente perché sono grassa. Sul rinnovo di contratto, non si fanno quelle cose”. Fra il serio, l’ironico e qualche frecciatina, la Isoardi aveva così smentito di essere in dolce attesa, e chissà che a breve, se la notizia di una “nuova” gravidanza dovesse diffondersi a macchia d’olio, la stessa non possa nuovamente uscire allo scoperto per smentire o magari confermare lo scoop. Diva e Donna ricorda comunque come l’ex di Salvini sia una persona molto riservata, tendente a proteggere la propria vita privata, di conseguenza, potrebbe far finta di nulla…

