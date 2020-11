Elisa Isoardi/ “Innamorata di Tullio Solenghi! Io e Raimondo Todaro…”

Reduce da un infortunio, esattamente come il maestro-compagno Raimondo Todaro, Elisa Isoardi è riuscita ad agguantare la finale di Ballando con le stelle. La conduttrice partirà con un -10, ma poco importa, come spiegato a Oggi è un altro giorno: «Sono felicissima di essere in finale, anche con Tullio Solenghi, perché non avrei avuto il coraggio di sfidarlo, sono innamorata di lui e sua moglie lo sa (ride, ndr)». E non sarà un lunedì di pausa, anzi: «Nessun riposo oggi, ci siamo svegliati, abbiamo fatto il piano della settimana e finito qui scappo in Auditorium. Prepariamo tutti i balli incrociando le dita».

ELISA ISOARDI: “FINALE DI BALLANDO? SPERO DI FARCELA”

L’ex conduttrice de La prova del cuoco ha poi parlato della puntata di sabato e dei concorrenti uomini, tutti capaci di mostrare emozioni di fronte alle sorprese dei parenti: «È stato uno dei momenti emozionati di Ballando con le stelle, ho pianto dall’inizio alla fine della puntata. Dopo tanti anni abbiamo creato generazioni di uomini in grado di esternare emozioni». Poi, parlando delle relazioni tra fidanzati, sul rapporto con le suocere: «Il confronto finisce quando la fidanzata è intelligente da poter anche capire la mamma e confrontarsi con lei. Diventa poi una cosa bellissima, una complicità talmente grande che il fidanzato scompare (ride, ndr)». Infine, un’ultima battuta di Elisa Isoardi in vista della finalissima in programma tra cinque giorni: «Speriamo di farcela, io ce la metto tutta e non deluderò le donne».

