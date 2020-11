Elisa Isoardi/ “Io first lady con Salvini? Mai stata, non ho avuto il tempo”

Elisa Isoardi ospite di Oggi è un altro giorno per parlare di Ballando con le stelle ma non solo. La nota conduttrice si è infatti soffermata sulle conseguenze dell’emergenza coronavirus per chi lavora in tv o comunque nel mondo dello spettacolo: «La situazione diventa lieta quando si accende la telecamera, perché è giusto e doveroso farlo, ma ci sono tante difficoltà. Le distanze ancora di più nel ballo. Le cose devono andare avanti e devono essere prese col sorriso».

Non poteva mancare una battuta sulle Elezioni Usa 2020 e soprattutto sull’elezione a vicepresidente di Kamala Harris: «Più la guardo, più me ne innamoro: una donna con forza, grinta e fierezza. Una donna che ha fatto la storia che ha detto una frase bellissima: “Sono la prima e non sarò l’ultima”. Il Paese delle opportunità anche per le ragazze che la stavano ascoltando. Le donne che danno l’eleganza alla politica. Anche Melania, con il suo fare, sta dicendo a Trump “andiamocene”, con eleganza (ride, ndr)».

Serena Bortone ha poi stuzzicato Elisa Isoardi chiedendole come ha vissuto da quasi First Lady in quanto ex compagna di Matteo Salvini: «Praticamente non ricordo niente perché non sono riuscita a salire a Palazzo. Ricordo l’arrivo quando è diventato ministro dell’Interno e poi è andata come è andata». Elisa Isoardi ha poi aggiunto: «Non l’ho mai fatta ma deve essere complicata, deve essere una vita di condivisione, di idee e di tutto il resto. Se si ha questa fortuna, si può andare avanti bene».



