Elisa Isoardi, Isola dei Famosi 2021/ Daniela Martani nel mirino delle nomination?

Elisa Isoardi consola Angela Melillo all’Isola dei Famosi 2021

Elisa Isoardi si ferma e osserva come un vero e proprio leader sa fare. Lei ormai tiene le redini dell’Isola dei Famosi 2021 anche se in questi giorni è stata Angela Melillo a occupare il posto di leader, almeno ufficialmente, ma questo non significa che la conduttrice si sia arresa, anzi. In queste ore è stata vicino alla ballerina romana un po’ in crisi perché in balia della malinconia e della voglia di riabbracciare la figlia e il suo compagno rivelando di essere felice di essere all’Isola. Elisa Isoardi ha affrontato questa sfida nel migliore dei modi non pensando alla sua voglia di popolarità, perché di certo non ne ha bisogno, ma solo per la voglia di cancellare le ultime delusioni e voltare pagina. Dopo aver chiesto scusa alla madre nella scorsa puntata, quale sarà il suo prossimo passo verso la rinascita?

Elisa Isoardi ha osservato i nemici all’Isola dei Famosi 2021, è pronta a colpire?

Al momento i fan sono convinti che Elisa Isoardi sia pronta a tornare a capo dei naufraghi specie adesso che in questi giorni li ha tenuto un po’ d’occhio conoscendo quelli che era i Burinos, i naufraghi con i quali ancora non aveva vissuto all’Isola dei Famosi 2021. Studiato il nemico non può che ritornare al potere specie adesso che Awed è rimasto solo (almeno fino al ritorno di Vera Gemma) e che Gilles Rocca e Daniela Martani sono rimasti all’angolo dopo le discussioni e le liti dei giorni scorsi. La pace è arrivata ma proprio l’ex gieffina è convinta che non durerà a lungo, sarà Daniela Martani a colpire adesso?

