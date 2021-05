Elisa Isoardi/ “Isola dei Famosi? Avevo bisogno di qualcosa che mi facesse battere di nuovo il cuore”

Elisa Isoardi è tra gli ospiti della nuova puntata di Verissimo, il rotocalco di successo condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. La conduttrice è reduce dalla esperienza a L’Isola dei Famosi 2021, il reality show condotto da Ilary Blasi che ha dovuto abbandonare per un incidente all’occhio. Intervista da Tv Sorrisi e Canzoni dopo il suo rientro dall’Honduras, la ex compagna di Matteo Salvini ha raccontato: “quando mi hanno proposto L’Isola non ci ho pensato due volte. Avevo bisogno di qualcosa che mi facesse battere di nuovo il cuore. Mi sono tuffata con gioia e entusiasmo”.

L’avventura dell’isola non è stata poi così male, anzi la conduttrice ha sottolineato: “pensavo peggio per la fame, ma comunque ho perso 10 kg. Soffrivo se gli altri parlavano di cibo e ricette: lasagne soprattutto, io amo i primi. Quando con le Amazzoni Vera Gemma e Miryea Stabile abbiamo vinto la pasta, ho imparato che ha sapore anche scondita e cotta con l’acqua di mare”. Non solo, la Isoardi ha specificato anche perchè sull’isola ha deciso di indossare un costume intero e non il tanto atteso bikini. ” E’ stata una questione di educazione – ha precisato – lo trovo più consono per ciò che sono e per la mia età” per poi confessare “l’ho messo solo assieme alle altre donne, quando me la sono sentita”.

Elisa Isoardi dopo l’Isola passa a Mediaset?

Intanto per Elisa Isoardi potrebbero aprirsi nuovi scenari lavorativi dopo l’esperienza a L’Isola dei Famosi 2021. “Tornare in uno studio televisivo mi ha fatto sentire l’adrenalina e la sicurezza che il mio posto è lì” – ha dichiarato la conduttrice de La prova del cuoco che però non si è sbilanciata se il suo futuro sarà a Mediaset oppure in Rai. Alla domanda “Mediaset”, la Isoardi ha replicato: “è un’ipotesi che vedrei con molto piacere. A me piace stare in un’azienda che crede nel mio valore. Poi sarà quel che sarà”. Impossibile non parlare dell’incidente all’occhio che l’ha costretta ad abbandonare il reality show: “in passato ho fatto un’operazione per correggere la miopia e temevo problemi seri”.

Poi la conduttrice ha commentato anche il grande successo riscontrato all’estero, in particolare in Inghilterra dove il settimanale The Sun l’ha definita la più sexy dell’isola: “pazzesco! Chi lo avrebbe mai detto? Mi sono sentita più che orgogliosa”. Infine un commento sui naufraghi di questa edizioni che ha suddiviso in due gruppi: muli e fiati. “Angela Melillo e Roberto Ciufoli, ovvero quelli che come me lavoravano, sono ‘muli’ – ha precisato -. Si vede dalle mani se uno lavora. Le mie sono piene di graffi. I ‘fiati’ invece parlano ma non muovono un muscolo: li riconosci dalle unghie, così perfette che sembrano appena fatte dall’estetista”.



