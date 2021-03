Elisa Isoardi/ La “regina” dell’Isola dei Famosi detta le regole! E’ lei la leader?

E’ lei la leader dell’Isola dei Famosi 2021 o, magari, solo quella dei Rafinados che, manco a dirlo, non solo stanno andando avanti con un riparo sicuro ma adesso hanno anche il fuoco. Elisa Isoardi detta legge, sa bene dove bisogna dormire e anche come occuparsi del fuoco per non farlo spegnere e così non poteva che essere lei lunedì scorso ad accogliere i nuovi arrivati nel suo gruppo ovvero Roberto Ciufoli, ripresosi dopo l’incidente con Akash Kumar alla spalla, e poi Daniela Martani, scaricata a favore di Brando Giorgi che è passato invece dall’altro lato della spiaggia. I due sono contenti di essere stati accolti e trovano normali le regole anche se l’attore sa bene che le dinamiche si debbano ancora creare e che la Isoardi è sicuramente una dalla personalità forte e con le redini ben salde nelle sue mani.

Elisa Isoardi all’Isola dei Famosi 2021 è leader assoluta oppure no?

Come se non bastasse, però, Elisa Isoardi ha avuto modo di dettare leggere all’Isola dei Famosi 2021 anche quando è arrivata la comunicazione che i due gruppi potevano parlare attraverso la palizzata. I naufraghi si sono subito lanciati contenti a questo incontro ma dopo un po’ è sempre la padrona di casa a portare l’ordine a richiamare i suoi compagni di spiaggia rei di aver smesso di controllare il fuoco proprio per parlare con i loro vicini. Insomma sicuramente non perde mai un attimo per rimanere concentrata soprattutto adesso che ha scoperto che questa sua nuova esperienza la sta spingendo di nuovo a far battere il suo cuore. L’unico con il quale ha avuto da ridire, almeno al momento, continua ad essere Brando Giorgi che però è andato dall’altra parte prendendo il posto della Martani, siamo sicuri che questo era il suo unico ostacolo tra lei e la tranquillità dei primi giorni?

