Elisa Isoardi “Lapillo nell’occhio? Ora sto meglio”/ “All’Isola percorso intenso e..”

Elisa Isoardi, costretta ad abbandonare ‘L’Isola dei Famosi‘ a causa di un incidente a un occhio causato da un lapillo, ha fatto rientro in Italia e ieri ha seguito proprio da casa sua la prima diretta dall’Honduras senza di lei. La conduttrice è stata colpita all’occhio e per questo, dopo i primi accertamenti sull’Isola, ha dovuto lasciare il gioco e l’Honduras per controlli ed esami più accurati che però, per fortuna, hanno scongiurato il peggio. Lei stessa ha pensato bene di prendere la parola sui social qualche ora fa per rassicurare tutti spiegando: ”Sono tornata in Italia e sono stata costretta a fare degli accertamenti ma è bello potervi dire che sto bene. Sono fiera del percorso fatto all’isola perché mi ha dato la possibilità di mostrarvi un’Elisa inedita che non ha paura di mettere a nudo difetti e fragilità senza perdere mai la speranza e la voglia di vivere”.

Elisa Isoardi “Lapillo nell’occhio? Ora sto bene”

La conduttrice si mostra molto dimagrita e abbronzata ma pronta a riprendere in mano la sua vita dopo la sua fantastica esperienza all‘Isola dei Famosi 2021 in cui ha avuto modo di rimettere i veri valori in primo piano e lasciare tutto il resto in fondo. Lei stessa sempre sui social spiega: ”È stato un gioco appassionante che mi ha dato la possibilità di vivere e appieno la bellezza della natura senza sovrastrutture ed etichette riportando l’essere ed i valori al primo posto nella vita”. Dopo quello che è successo nella sua vita privata e lavorativa e aver preso parte con successo anche a Ballando con le stelle (ma soprattutto grazie al gossip con Raimondo Todaro), Elisa Isoardi si è rimboccata le maniche e si è messa in gioco con le sue sole forze e questo ha messo un po’ in punto alla sua vecchia vita e ha accolto la nuova: “Aver avuto la possibilità di condividere ancora una volta un tratto di strada insieme mi dona una felicità immensa perché come ben sapete… la mia forza siete voi!”.

