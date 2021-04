Elisa Isoardi lite in diretta all’Isola dei famosi?/ Va contro Gilles Rocca:”Il suo comportamento mi urta!”

Elisa Isoardi contro Gilles Rocca all’Isola dei famosi 2021

Elisa Isoardi è pronta a sbottare contro Gilles Rocca all’Isola dei Famosi 2021? Questo è quello che ci chiediamo in queste ore sin da quando abbiamo visto la bella conduttrice con il volto un po’ sconcertato quando proprio il bel fonico continuava a litigare con Daniela Martani in Palapa per via del riso e della porzione in più che lei continua a chiedere. Sembra proprio che il comportamento dell’attore non piaccia molto alla bella conduttrice che, il giorno dopo la puntata, di nuovo sull’isola insieme alle altre, ha avuto modo di sfogarsi e di pensare a quello che è successo ribadendo il concetto che le cose non possono andare avanti in questo modo e che lei non ha intenzione di tenersi dentro quello che pensa perché non ha intenzione di stare male. Non solo Gilles Rocca ha risposto male a Daniela Martani ma non si è comportato bene nemmeno con Miryea Stabile e questo lo ha confermato anche Francesca Lodo che ha confermato di averlo affrontato per quello. Le cose stanno cambiando sull’Isola e le temperature si alzano soprattutto per via del maltempo e della pausa di perdere il fuoco, come si comporterà Elisa Isoardi questa sera?

La Fuggitiva, fiction/ Anticipazioni puntata oggi 4 aprile: chi è Arianna?

Elisa Isoardi pronta a prendere le redini dell’Isola dei Famosi 2021 durante l’assenza di Francesca Lodo

In questi giorni la conduttrice si è dovuta dare da fare un po’ più del solito visto che per via della pioggia e del vento i naufraghi hanno rischiato di perdere molto e la bella Francesca Lodo, leader di questi giorni all’Isola dei Famosi 2021, si è sentita male e quindi si è assentata per una serie di controlli. Una Pasqua da dimenticare per la bella sarda ma non per Elisa Isoardi che continua ad essere leader del gruppo, ma come finirà questa sera quando si troverà a dover dire la sua proprio su Gilles Rocca che continua a ritenere un po’ troppo aggressivo nei suoi comportamenti e nelle sue questioni?

LEGGI ANCHE:

Valerio Scanu “Morte papà? Mi aggrappo alla vita”/ Fiordaliso “È una bella Pasqua...”Tancredi Cantu Rajnoldi/ Vince ancora contro Aka7even e Rudy Zerbi...

© RIPRODUZIONE RISERVATA