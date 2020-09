Elisa Isoardi mezza nuda in diretta: “Ero in doccia”/ Telefonata di Mara Venier…

Elisa Isoardi risponde ad una telefonata e si mostra con un solo asciugamano al pubblico di Raiuno. Tutto è accaduto durante la puntata di Domenica In del 27 settembre. Durante il consueto spazio dedicato a Ballando con le stelle 2020, con Selvaggia Lucarelli e Mariotto in studio, dopo aver parlato con Alessandra Mussolini e Maykel Fonts e con Paolo Conticini e Veera Kinnunen, Mara Venier ha deciso di telefonare in diretta ad Elisa Isoardi per complimentarsi con lei per l’esibizione di sabato 26 settembre durante Ballando con le stelle 2020. Senza Raimondo Todaro, ancora in ospedale per l’operazione di appendicite che ha subito, la Isoardi, per non essere eliminata dalla gara, si è esibita sulla pista di Ballando da sola. Un’esibizione che è piaciuta a tutti, anche alla Venier che ha così sorpreso tutti, compresa la stessa Elisa, chiamandola in diretta.

ELISA ISOARDI IMBARAZZATA PER LA TELEFONATA DI MARA VENIER