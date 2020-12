Elisa Isoardi/ “Mia mamma Irma è stata una grande madre”

Elisa Isoardi ospite di Oggi è un altro giorno insieme alla madre Irma Sarale. La celebre conduttrice ha parlato del suo rapporto con la mamma: «Mia mamma è stata una grande mamma: molto severa sotto certi aspetti, ha fatto tutto da sola questa da donna. I miei genitori si sono separati quando avevo 3 anni ed è stata grande sotto questo aspetto, non mi ha mai fatto pesare nulla. Quando sono cresciuta siamo diventate anche amiche». Un rapporto che si è naturalmente evoluto con il passare degli anni, dall’adolescenza all’età adulta. «Grande complicità, con alti e bassi perché la distanza vuole dire molto. Il tempo viene scandito in maniera diversa in paese e in città, anche con lingue diverse».

ELISA ISOARDI: “IRMA É STATA UNA SUPER MAMMA”

Nel corso della lunga intervista rilasciata a Oggi è un altro giorno, Elisa Isoardi ha parlato della Valle Grana e del ruolo della madre: «La comunità protegge ma anche attacca, può essere protettiva quanto crudele a volte. Il ruolo di mamma di una figlia sotto i riflettori non è semplice. Anche per questo è stata una super mamma». Elisa Isoardi ha poi dribblato le domande su che cosa si diranno in questi giorni: «Adesso abbiamo un po’ di tempo per parlare (ride, ndr). Noi parliamo solo di cibo comunque (ride, ndr). Ora trascorrerremo tanto tempo insieme e avremo tempo per dirci tante cose, parleremo di noi».



© RIPRODUZIONE RISERVATA