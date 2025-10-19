Elisa Isoardi, ospite oggi a Da Noi a Ruota Libera, si è raccontata tra esperienze in tv e rapporto con la mamma: “E’ il mio punto di riferimento”.

Elisa Isoardi è sempre magnetica quando si racconta oltre le questioni riguardanti il suo cammino professionale; a Da Noi a Ruota Libera si racconta partendo da Ballando con le stelle, un’esperienza non proprio fortunata per via di diverse vicissitudini fisiche. La chiacchierata con Francesca Fialdini arriva presto ad un tema importante, un concetto che ha sempre accompagnato la conduttrice nel corso della sua vita: la libertà.

Elisa Isoardi/ Dalle origini umili al successo, l'amore per il compagno Ernesto Iaccarino

“Il mio esempio di libertà è stata mamma; mi ha avuta da ragazza, a 21 anni, dopo si è separata dal mio papà e anche quella è stata forse una prima scelta di libertà”. Inizia così Elisa Isoardi sottolineando l’importanza di avere una madre capace di imprimere valori importanti fin da subito, educando a principi come determinazione e soprattutto sacrificio: “Quando non si sta più bene insieme meglio prendere scelte diverse per non pesare sui ragazzi; quando cresci così non riesci a fare il contrario, hai un esempio enorme”. La mamma di Elisa Isoardi faceva due lavori; al mattino in lavanderia e nel fine settimana lavorava in un ristorante. Un aspetto che, come da lei sottolineato, può sembrare da applausi ma che in realtà per lei era normalità: “Faceva tutto questo per mantenermi”.

Elisa Isoardi, chi è la madre Irma Sarale/ La conduttrice: "Mi ha sempre sostenuta e poi..."

Elisa Isoardi a Da Noi a Ruota Libera: “Donne in tv più libere grazie a Raffaella Carrà”

Elisa Isoardi ha costruito un rapporto splendido con la mamma, scegliendola come punto di riferimento al femminile. Ci sono però altre donne da ascrivere al ventaglio delle sue fonti di ispirazione, in particolare nel mondo dello spettacolo. Nel salotto de Da Noi a Ruota Libera tesse le lodi di Raffaella Carrà, con lei che ha rivoluzionato la visione e partecipazione della donna nel mondo dello spettacolo. “Oggi quando scriviamo un nuovo programma lo diamo per scontato quando invece è grazie alle sue battaglie che abbiamo questa opportunità”.

Ernesto Iaccarino, chi è il compagno di Elisa Isoardi/ Lei: "L'ho trovato al momento giusto"

Non passa inosservata la tenera commozione di Elisa Isoardi a Da Noi a Ruota Libera quando osserva la foto dei nonni, considerati una sorta di rifugio e al contempo un altro esempio di vita dall’infanzia a oggi. “Mia nonna era una forza della natura; operata di tumore al seno molto giovane e per qualcosa che non è andato aveva perso l’uso del braccio destro. Nessuno però se ne accorgeva, aveva una grande dignità in ogni cosa”.

Alessio, sorpresa del nipote di Elisa Isoardi a Da Noi a Ruota Libera: “Per me è come una mamma”

Dolce sorpresa sul finale con l’arrivo del suo amato nipote Alessio; a Da Noi a Ruota Libera viene raggiunga a sua insaputa e viene fuori la bellezza di un rapporto che va ben oltre il legame di sangue: “Mi ha fatto un po’ da mamma, da sorella; mi ha dato insegnamenti sulla vita, con mia zia ho uno splendido rapporto”. Una confessione che colpisce Elisa Isoardi che, con un sorriso smagliante, conferma l’amore viscerale che li lega.