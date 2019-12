Elisa Isoardi piange a La Prova del Cuoco/ Video, Lippi “battaglie vinte” e la mamma…

Oggi 27 dicembre è tornata puntuale La Prova del Cuoco con Elisa Isoardi, in un giorno per lei speciale dal momento che compie i suoi primi 37 anni. A metà puntata, il collega e compagno di avventura, Claudio Lippi, ha voluto festeggiarla con un mazzo di fiori ed un bel messaggio di stima che hanno commosso la padrona di casa, visibilmente imbarazzata dal gesto del presentatore. Un’emozione così forte culminata in un abbraccio d’affetto sentito che ha lasciato senza parole lo stesso Lippi per via della reazione commossa della collega. A rendere ancora più commovente il momento, condito da fiori coloratissimi, sottofondo musicale a tema ed applausi in studio, sono state poi le parole di Claudio: “Un anno fa, 27 dicembre 2018, tu hai avuto la dolcezza di volermi accanto come ospite in quella puntata”, ha esordito Lippi, ricordando la sua ospitata avvenuta proprio nel giorno del suo compleanno. A distanza di un anno, il conduttore ha voluto dire la sua proprio sul rapporto con Elisa: “Un anno in cui tu hai vinto tanta battaglie, soprattutto quella della donna Elisa Isoardi e non solo, ma della grande professionista, Elisa Isoardi. Tanti auguri!”.

ELISA ISOARDI PIANGE A LA PROVA DEL CUOCO NEL GIORNO DEL COMPLEANNO

Le parole di Claudio Lippi hanno profondamente commosso Elisa Isoardi in quanto giunte inaspettatamente, al punto da mettere in difficoltà la conduttrice de La Prova del Cuoco, ignara di quello che sarebbe avvenuto successivamente. Ma i regali del collega e dell’intera famiglia della trasmissione Rai rivolti all’ex di Matteo Salvini non sono finiti qui: “Uno dei regali che vogliamo donarti è questo filmato”, ha aggiunto Lippi, lanciando una clip. Si tratta di un filmato con protagonista la madre della conduttrice che, dal salotto della sua abitazione ha voluto mandare i saluti alla figlia impegnata con il programma mattutino di Rai1: “Ciao Eli! Ciao amore mio, noi ti aspettiamo qui. Mamma ti ha preparato la bagna cauda, ti ha preparato il cappone, gli gnocchi al castelmagno e la torta di castagne. Tanti auguri! Ciao ciao!”. Tornati in studio Elisa non è riuscita a trattenere le lacrime: “Non dovevate farmela!”, ha commentato, asciugandosi gli occhi e spiegando le meraviglie del posto in montagna dove vive la sua famiglia nella quale non torna da un anno esatto. “Abbiamo ancora la casa come una volta, con la stufa a legna, non abbiamo il gas, è qualcosa di veramente unico tornare su”, ha aggiunto.

