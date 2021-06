Elisa Isoardi/ Presto un nuovo programma su Canale 5 o Rete 4?

C’è anche Elisa Isoardi tra gli ospiti del nuovo appuntamento con Verissimo – Le storie, il talk show condotto da Silvia Toffanin in onda ogni sabato pomeriggio a partire dalle 16 su Canale 5. In questa puntata, la conduttrice si racconterà a cuore aperto, ripercorrendo la sua carriera, gli incontri che più l’hanno segnata, con un occhio al suo futuro e ai progetti che la vedranno impegnata prossimamente. Tra questi, probabilmente, c’è anche la conduzione di un nuovo programma in onda sulle reti Mediaset (se su Canale 5 o Rete 4, ancora non si sa); un nuovo programma tutto suo, dopo la chiusura per bassi ascolti de La prova del cuoco, che la Isoardi presenterà nel corso della stagione tv 2021/2022. Per ora, comunque, i dettagli sono ancora pochi.

Un nuovo programma per Elisa Isoardi

In primavera, Elisa Isoardi ha dovuto interrompere preventivamente la sua esperienza all’interno del reality show L’isola dei famosi a causa di un problema all’occhio. Adesso si prepara al suo nuovo ruolo in televisione, un ruolo forse più congruo per lei, che in attesa del grande ritorno si prepara… tenendosi in forma. Proprio così: sul suo profilo Instagram compaiono spesso foto e video di lei che si allena o che si gusta i suoi pasti salutari, il tutto condito dai commenti dei follower che la incoraggiano a continuare così. Effettivamente, dal punto di vista fisico, Elisa è molto in forma: il segreto è allenarsi costantemente, oltre ad alimentarsi in maniera sana e bilanciata come ha sempre fatto, in quanto ex modella.

Elisa Isoardi ripercorre il debutto e la sua carriera in Rai

Intervistata a febbraio dal Corriere della Sera, Elisa Isoardi aveva parlato del suo bisogno di “fare un reset” e “cambiare aria”. La chiamata da Mediaset ha rappresentato l’occasione giusta in questo senso: “In Rai sono stati diciotto anni bellissimi, sono stata molto bene e per me è stato come fare l’università. Ora ho bisogno di continuare a far battere il cuore per questo mestiere”. Quanto al suo rapporto con la fama, ma più nello specifico col gossip, la conduttrice dichiara: “Sono una guerriera, probabilmente essere molto osservati è il destino di persone che hanno un impatto mediatico abbastanza forte. Ma il tempo insegna e spesso dà ragione e io spero in futuro di ricordare con un sorriso le cose che non sono state semplici da gestire”. Una di queste cose è stato il ‘fastidio’ di essere bollata come una delle ‘predilette’ dell’allora direttore Del Noce, all’inizio della sua carriera: “Ecco, se quello era un problema ora lo guardo con tenerezza: oltre ad avere un bellissimo rapporto con le colleghe abbiamo tutte dimostrato di aver preso la nostra strada. Di fatto il direttore aveva dato vita a una nuova generazione di conduttrici. Una scelta vincente”.

